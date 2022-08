Begin deze maand was het na lang wachten zover: Rotjoch's eerste album 'Float' zag het licht. Met Rotjoch als (executive) producer en een bijdrage van de top van de Nederlandse scene, is de plaat nu al een moderne klassieker te noemen. Na maanden vol bloed, zweet en tranen en twee schrijverskampen op Ibiza verder, kwam het album al in de wereldwijde Spotify album top 10 terecht. Vandaag een exclusief inkijkje in het maakproces van het album. Float or die!