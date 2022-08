Bluntspeakers is al sinds begin 2000 actief. Waar hij begon in de beat-scene is hij de afgelopen jaren vooral achter de schermen bezig geweest. Na het starten van een eigen zaak en kledinglijn is de Rotterdamer weer terug op zijn beats. De 'Vader' EP is volledig door hem geproduceerd en bevat samenwerkingen met Bokoesam, Ray Fuego, Murda en Nelcon. De alleskunner nodigde 101Barz uit tijdens de luistersessie in Worm, Rotterdam.