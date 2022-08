INS & OUTS: Rocks Artikelen • 02-06-2021 • leestijd 2 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

Ja toowk! Rocks is niet alleen de #1 van de THC, maar ook bij 101Barz staat hij bovenaan het lijstje als de allereerste gast bij Rotjoch in de studio! Met toen al 10-jaar rapervaring gaf hij in 2006 het startschot aan ons platform. Rocks doet deze shit allang en is een levende legende in de rapscene. Kortom, genoeg om met hem over te praten! Check de ‘Ins & Outs’ met Rocks.

Voordat Rocks met de Tuindorp Hustler Click pionierde in de Nederlandse rapgame, begon hij halverwege de jaren ’90 op zijn oude slaapkamer met het maken van muziek. Zijn vrienden kwamen elke dag over de vloer, die toen nog vooral trilde door de Bubbling-beats die Rocks produceerde met Jayh. Later veranderde de stijl naar het rauwe straatrap waarmee we in 2001 voor het eerst kennis maken op de ‘ #1 Rocks van de THC’-mixtape '.

In eerste instantie was het THC-geluid vooral op de Amsterdamse straten te horen, maar dat veranderde toen er muziek ‘lekte’ op het internet, waarna het hele land in de ban raakte van deze nieuwe groep. Er volgde legendarische hits als ‘Wil Je Weten Hoe Het Voelt’ en projecten als ‘Artikel 140’. Niet te vergeten; ze deden alles independent, want alle muziek werd uitgebracht onder Rocks’ eigen THC-Recordz! Het collectief bracht iconische artiesten voort als Adje, Appa, Zuén† en natuurlijk ‘onderbaas’ (en vandaag jarige) RBDjan. Niemand kan ontkennen dat THC tussen 2001 en 2011 een definitieve stempel heeft achtergelaten op de Nederlandse scene! Ze inspireerde de volgende generatie rappers om hun straatleven te verwerken in- en met muziek.

In de afgelopen jaren was het wat stiller rondom THC, tot Rocks en RBDjan vorig jaar samen op Winne’s ‘So So Lobi 2’-tape te horen waren. Ze kregen de smaak te pakken om zelf ook weer muziek te gaan maken. Onder andere het collab-EP ‘The Hustle Continues’ (THC) dat afgelopen vrijdag dropte was het gevolg, maar er zit ook nog een solo-project van Rocks aan te komen!

We spreken hem hierover én natuurlijk véél meer in de nieuwe ‘Ins & Outs’! Ga die shit checken!...