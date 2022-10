Hef presenteert zijn met joints gemaakte schilderij

Rapper Hef presenteert donderdag zijn zelf geschilderde schilderij. Het kunstwerk werd niet samengesteld met een kwast als gereedschap, maar een voor de Rotterdammer meer eigen tool. Hef gebruikte 25 joints om het schilderij tot voltooiing te brengen en het resultaat daarvan is voor ieder verkrijgbaar.

Van het originele kunstwerk verschijnt slechts één exemplaar en is daarom niet voor ieder in huis te halen, maar in samenwerking met de onderbroekenwinkel ‘Pockies’ werd daarop iets bedacht. De print van het schilderij werd ook gefabriceerd als onderbroek en op de website van de winkel is die te verkrijgen. Het unieke exemplaar welke Hef maakte met zijn joints als kwasten, wordt geveild.