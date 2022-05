Get to know: Yurmaine Artikelen • 25-05-2022 • leestijd 4 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Morgen is het dan eindelijk zo ver. Eigenlijk duurde het veelte lang voordat Yurmaine te zien was bij ons, maar beter laat dan nooit! De afgelopen jaren is Yurmaine fanatiek bezig om zijn imago te switchen en mensen een wijze les mee te geven doormiddel van zijn muziek. Ondertussen heeft de rapper uit Amsterdam al meer dan een ton aan maandelijkse luisteraars en konden wij natuurlijk niet anders dan hem uit te nodigen voor zijn eigen 101Barz sessie! We moeten nog heel even geduld hebben voordat zijn sessie morgen online komt, maar voor dat het zover is stellen wij je eerst nog even voor aan Yurmaine!

Hij was bekend als een member van de legendarische groep Green Gang, maar na een hele turbulente periode in zijn leven heeft Yurmaine een plek gevonden in het OJFAM kamp. OJFAM is destijds opgezet door niemand minder dan het broertje van ‘JayJay’ en is dus geen onbekende van Yurmaine. Onder toeziend oog van het Amsterdamse label is Yurmaine sinds 2020 fanatiek bezig de scene over te nemen. Zijn eerste wapenfeit bij zijn nieuwe kamp is de track genaamd ‘Niet Meer’. Een hele switch-up van hoe wij Green Gang kennen in zijn vroegere dagen, maar het is tekenend voor de persoonlijke groei die Yurmaine afgelopen jaren door heeft gemaakt. De track is een erg emotionele, gevoelige plaat die door merg en been gaat. De instrumental wordt door Yurmaine perfect aangepakt en dan vooral het refrein (wat vrij eenvoudig is, maar toch perfect is voor de toon van de track) voegt ontzettend veel toe aan zijn ‘’debuut-single’’. Met de track maakt Yurmaine meteen bekend aan Nederland dat hij een ander pad is ingeslagen en is gekomen om de top te behalen.

De verwachtingen rondom Yurmaine zijn direct al hoog. Mensen waren heel benieuwd wat de Amsterdammer zou doen om het succes van zijn eerste single te evenaren. Voor het vervolg besloot Yurmaine om de handen ineen te slaan met een hele bekende uit zijn Green Gang-tijd en tevens een label genoot bij OJFAM: Broertje. Broertje is de afgelopen jaren ook ontzettend hard bezig geweest in de scene. Met releases als ‘IJskoud’ en ‘Jamina’ wist de mede-Amsterdammer hoge ogen te gooien. De samenwerking was dan ook geen verassing en het feit dat de track ‘Chasers’ ook nog eens kei- en keihard was dan ook allerminst. De zware stem van Yurmaine sluiten perfect aan bij de vocalen van Broertje.

Dit alles gebeurde in 2020, maar Yurmaine had helemaal niet de intentie om het daarbij te laten. Hij pakt door en doet een samenwerking met de baas van Rotterdam Airlines: Jairzinho. Een rustige, persoonlijke tune die erg goed weg te luisteren is. Wat er daarna aan zat te komen had misschien niet iedereen verwacht, maar gelukkig gebeurde het! Yurmaine dropt een samenwerking met niemand minder ‘Bundy’. Misschien wel de grootste, of in ieder geval één van de grootse, artiesten van Nederland. De track krijgt de naam ‘Elke Maand’ en is eveneens een hele persoonlijke track. Beide rappers worden geleid door een rustige 808 met een piano akkoord in de achtergrond. Allebei lijken zichzelf compleet lyricaal open te stellen aan het publiek en het beloont, want de track voelt als een perfecte match up. Ze vullen elkaar perfect aan en lijken moeiteloos in elkaar over te lopen.

Yurmaine gaat rustig door met het droppen van nieuwe muziek. Niet veel later brengt hij zijn meest succesvolle single uit. Fans weten natuurlijk al over welke track we het hebben en dan vooral wie de samenwerkingen zijn op de track. De track kreeg de naam ‘Kans’ en werd geproduceerd door de getalenteerde producer: ‘CAPSLOCKED’. Blijkbaar zochten ze iemand die net als Yurmaine perfect de beat zou kunnen slopen en die vonden ze in Maarssen. Niemand minder dan ‘Lijpe’ sprong uiteindelijk op de beat. De uitkomst van deze samenwerking blijkt een parel te zijn. De gelaagde beat met een constant geneurie op de achtergrond zorgen voor een mysterieus, bijna mistig, gevoel. Zowel Yurmaine als Lijpe doen precies waar ze goed in zijn en dat is verhalen vertellen. Beide houden zij zich geen seconde in en Lijpe weet zijn verse, maar ook zeker het refrein, helemaal te slopen. Een samenwerking die wij in de toekomst heel graag nog eens zouden willen zien!

‘Rust’ was de eerste track die Yurmaine uitbracht dit kalenderjaar, maar zeker niet de enige. Ondertussen staat de teller al op vier. Naast zijn samenwerking met ‘Lijpe’ bracht Yurmaine ook ‘Bisa Bo’ en ‘Open Zijn’ uit. Zijn meest recente single is een samenwerking die Yurmaine deed met niemand minder dan ‘Henkie T’ en ‘Gianski’. De track geeft de groei van de rapper perfect weer. Waar hij in het begin al ontzettend hoge kwaliteit afleverde, heeft hij dat level nog even een aantal niveaus opgeschroefd. Het gemak waarmee alle artiesten die een bijdrage hebben aan deze track een verhaal perfect, gedetailleerd kunnen schetsen is bewonderingswaardig. Het klinkt alsof je naar een film zit te luisteren. Iets wat heel moeilijk is om ook echt te laten lukken, maar zij hebben het op een perfecte manier weten te doen.

Wij zijn heel benieuwd wat de toekomst voor Yurmaine gaat brengen, maar als hij muziek blijft maken zoals hij de afgelopen tijd doet dan zijn wij in ieder geval fan! Morgen zie je hem naast Rotjoch voor zijn 101Barz sessie. Zorg dat je als voorbereiding zijn gehele discografie checkt. Check je morgen!