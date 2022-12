Get to know: YoungKio, Flansie & Reverse Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Aankomende woensdag presenteert 101Barz de mini-docu: Producers Over De Grens. In de documentaire spreken we drie Nederlandse producers die samenwerkingen hebben verricht met Amerikaanse artiesten. Zij beantwoorden de vraag: “Kan je als producer een internationale hit scoren?”. Voordat je antwoord op dit krijgt introduceren we eerst kort wie deze mannen precies zijn.

Youngkio

Het succes zorgt natuurlijk ook voor de nodige aandacht bij andere rappers. YoungKio heeft al meerdere samenwerkingen met Amerikaanse artiesten achter de rug. Zo produceerde hij onder andere de track ‘Burn the Hoods’ van Ski Mask The Slump God, ‘R.O.D.’ van A Boogie Wit Da Hoodie en ‘Shotta Flow 6’ van NLE Choppa. YoungKio woont nu in Los Angles om zijn muziekcarrière verder op te bouwen.

Flansie

Flansie, echte naam, Tuheij Marianaya, werd geboren op 30 september 1997 en komt uit Tiel. Zijn carriere als producer begon niet persé als droom, want voor de muziek was de jongen vooral bezig met graffiti. Maar na aanraking met de politie besloot Flansie om zich iets bezig te houden waar zijn ouders trots op konden zijn.



Vanaf zijn 17e begon Flansie als eerst met rap. Op Spotify kan je zijn eerste beginstappen als artiest vinden onder de naam ‘Lil Flan$’. Als rapper werden er door de jaren heen meerdere tapes uitbracht waaronder ‘Met de Pokoe’, ‘alt+f4’ en ‘FACELIFT’.

In 2020 besluit Flansie ‘GOONTEX’ op te richten, een groep voor Nederlandse producers om een safeplace te creëren. De groep groeide in een mum van tijd van twee naar 13 personen. De groep werkte met vele Amerikaanse artiesten samen waaronder Lucki, Trippie Redd & Yeat.



Zelf heeft Flansie ondertussen ook wat grote Amerikaanse namen op zijn lijstje staan. Zo heeft de Nederlandse producer tracks geproduceerd zoals ‘Gët Busy’ van Yeat, ‘Holy Smokes’ van Trippie Redd en ‘New Drank’ van Lucki.Vanuit zijn zolderkamer in Tiel laat Flansie het lukken!

Reverse

Sergio van Gonter, we kennen hem beter onder de naam ‘Reverse’. In de Nederlandse Hiphop-scene heeft de Nederlandse producer een vaste waarde verantwoordelijk voor vele hits. Reverse heeft vrijwel met alle grote namen in Nederland gewerkt, waaronder Hef, Adje en The Opposites. ‘Helemaal Naar De Klote’ van The Partysquad, Wine Slow (ook de Remix) van Idaly en ‘Gek’ van Jayh zijn een aantal hits waar de producer aan heeft meegewerkt.

Na zijn succesvolle periode in Nederland was het voor Reverse tijd voor de volgende stap. Eind 2012 vertrok de producer naar Los Angles, waar hij meedraaide met het team van Amerikaanse producers Tricky Stewart en The-Dream.



Reverse produceerde daar onder andere voor Chris Brown, Tamar Braxton en Nicole Scherzinger. De producer ontving zelfs een grammy-nominatie met de productie voor het album van Tamar Braxton. Ook bouwde Reverse vanuit Atlanta connecties op met onder andere Future, Metro Boomin en Mike Will Made It. Ondanks zijn tijd in Amerika bleef een echte uitbraak maar niet komen.



Reverse keerde terug naar Nederland en legde zijn focus weer op de Nederlandse game. De producer bleef bezig en bracht in 2014 zijn eigen album uit ‘Retro’, met gastbijdrages van onder andere Frenna, Bokoesam en Mocromaniac. Ook heeft de producer meegewerkt andere grote projecten waaronder de gehele productie van het album ‘IDALY’ van Idaly en ‘Beloofd’ van Cor.