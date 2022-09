Get to know: Young Ellens Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

Danny Radermacher, oftwel Young Ellens, is geen onbekende meer in de Nederlandse Hiphop scene. De Nederlandse rapper met Antilliaanse roots weet met zijn aanstekelijke teksten en zijn liefde voor designer zijn stempel te drukken op deze game. Voor de mensen die hem nog niet kennen, is dit alvast een voorproefje van wat deze artiest morgen te bieden heeft in de nieuwste Studiosessie.

Ellens werd geboren in Amsterdam en spendeerde zijn jeugd gedeeltelijk in de hoofdstad, maar was rond zijn 16e te vinden op Curaçao. Een paar jaar later kwam hij terug naar Nederland waar hij vanuit Almere uiteindelijk terugkeerde naar zijn thuisbasis .

Young Ellens begon zijn rap carrière pas op zijn 22e. Het buurthuis beschikte over een studio waar Ellens zijn eerste tape ‘Practice’ wist te creëren met tracks zoals ‘Niet Klaar’ en ‘Oh Nadal’. In 2017 werd het project onder ‘FREEBANDZ’ uitgebracht. De tape werd opgevangen door rapper en mede-eigenaar van Rotterdam Airlines: Jairzinho. Jairzinho twijfelde geen moment en wist Young Ellens te strikken voor het muzieklabel uit Rotterdam.

Vanaf dat moment werd de muziek van Young Ellens uitgebracht onder Rotterdam Airlines. De eerste track ‘Muur’ viel gelijk op bij het Nederlandse rappubliek. Ellens wist vervolgens goed door te pakken en een hit te maken met de track ‘Bella Ciao’, geïnspireerd door de populaire Netflix-serie: La Casa De Papel. De track kreeg nog meer aandacht na de remix van Frenna en zorgde voor een lancering van de carrière van Young Ellens.

In 2018 wist Young Ellens hit naar hit te grijpen. Naast de Bella Ciao Remix dropte Ellens hits zoals Geen Limiet en Senotia (feat. BKO). Daarnaast wist hij anderen te blessen met verses onder andere op ‘Pray For Job’ van Jonna Fraser samen met Sevn Alias en Mocromaniac. Het stopte daar niet, want Young Ellens bracht nog meer heat op de track ‘Huts’ van The Blockparty met JoeyAK, Esko, Mouad Locos en Chivv. Bij 101Barz konden we de Amsterdammer natuurlijk niet missen voor de Zomersessie uit 2018.

In 2019 kreeg Ellens problemen met de justitie. Gelukkig wist hij zijn korte tijd in jail om te zetten in een succesmoment door ‘First Day Out’ te droppen. Daar bleef het niet bij want een samenwerking met Childsplay en de Fellas-members Frsh, Geechi en Spens pakt goed uit op de track ‘Tis Oke Mop (Remix)’. Het muzieklabel Rotterdam Airlines dropte in december het album ‘Gate 19’, waar Young Ellens op vier tracks staat: ‘Kartas’, ‘Cypher 19’, ‘Balr’ en ‘Bustdown’. Solo dropt Ellens nog de hit ‘Donker’ en sloot hij het jaar af met another banger, namelijk ‘Spanning’ in samenwerking met JayMoreLife.

Voor de viering van het nieuwe album ‘Gate 19’ was Young Ellens samen met Rotterdam Airlines aanwezig voor de Wintersessie van 2020. Vier maanden later staat de rapper opnieuw achter de mic, dit keer voor zijn eigen Studiosessie.

De succesformule van de samenwerking met Childsplay en de Fellas wordt doorgepakt op de track ‘Juppig’. Young Ellens was natuurlijk nog niet klaar met het brengen van bangers. Vernoemd naar zijn artiestennaam dropt de rapper ‘Young Ellens’ in 2020 met gastbijdrages van 73depijp, Mocromaniac, Poke & Chivv. Ellens weet hits te scoren met de tracks ‘Dior’ en ‘Up & Down’.

In 2021 dropt Young Ellens een aantal losse tracks waaronder ‘Telefoon’ en had hij een aandeel op ‘Systeem’ van The Partygquad samen met Antoon. In de zomer kon de rapper natuurlijk niet ontbreken voor een Zomersessie bij 101Barz.

Young Ellens ging ondertussen viraal na zijn aanwezigheid bij de podcast ‘Rookworst’. Met zijn story over een achtervolging in Amsterdam en hoe hij het geluid van een auto-uitlaat nadoet weet Ellens zichzelf populair te maken. Het virale moment werd uiteindelijk omgezet in de track ‘In Z’n S’ in samenwerking met Sleazy Stereo, die ook te horen was op het laatste project van Young Ellens: ‘419’. Het album had gastbijdrages van onder andere KM, Geechi, Bizzey en Bryan MG.

Begin 2022 horen we Young Ellens terug op het album van De Fellas-Member Geechi ‘Dieper Dan Rap’ op de track ‘Rakker’. Verder weet altijd aanwezig te zijn bij virale hits, want op de de track van Las$$a genaamd ‘Bijpakken’featuring Jebroer en Poke is het weer raak. Ook onder zijn eigen naam weet hij nog een keer op te vallen met ‘Daarom Ik Drink’ samen met Bokoesam en C.SMOKE.