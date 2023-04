Get to know: Vurr Flashy

De Ghanees is al sinds 2014 bezig met muziek maken. Afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost, met 28 jaar komt Vurr Flashy voor zijn eerste sessie bij 101Barz. Noemt zichzelf de stem van de Bijlmer waar hij ook een nummer naar heeft vernoemd. Tegenwoordig als independent artiest staat Vurr Flashy nu in de studio voor zijn debuut.

In 2014 bracht Vurr Flashy, toen nog onder de naam Vurr, zijn eerste single uit. Samen met BKO en FMG is het nummer ‘Pas op’ gemaakt. Met een bijpassende videoclip dropt 'Vurr' zijn eerste track onder Record Label HighPaidFellas.

Nog onder het label ‘High Paid Fellas’ brengt Vurr Flashy het nummer ‘Kim Kardashian’ uit samen met Frenna. Het nummer is niet beschikbaar op Spotify maar wel te beluisteren op youtube!

In 2018 komt de Amsterdammer met nieuwe muziek. Zelf vond de Amsterdammer de naam Vurr niet helemaal compleet en besloot Flashy toe te voegen. Hij werkt regelmatig samen met YS Beats en zo ook op de track ‘We Scheuren’, geproduceerd samen met Willybeatsz.

In samenwerking met FRSH dropt Vurr Flashy een nieuwe track genaamd ‘F is niet dood’ geproduceerd door DNL Beats. Dit is inmiddels zijn meest beluisterde track.