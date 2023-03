Get to know: Typhoon Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Na 12 jaar is Typhoon terug in de studio. In 2014 kwam zijn album ‘Lobi Da Basi’ uit. Niet lang hierna belande Typhoon in een burnout wat zijn leven compleet veranderde. Hij was lusteloos en haalde nergens meer voldoening uit. Zo erg dat hij pillen nodig had om uit bed te komen of op te treden. Typhoon besloot om ruim 2 jaar lang rust te nemen. Nu is hij weer terug en klaar om gas te geven.

Op 15jarige leeftijd is Typhoon begonnen met muziek maken. Samen met Opgezwolle dropt hij de track 'Als de mic aanstaat' in 2001 afkomstig van het album 'Spuugdingen op de mic'.

Typhoon is opgegroeid in een muzikale familie met twee broers en een zus die ook muziek maken. Zijn broer Blaxtar heeft het nummer ‘Proloog’ uitgebracht in 2008. Dit nummer is het resultaat in een samenwerking van broer en zus Dinopha.

In 2007 maakt Typhoon zijn debuut met het album ‘Tussen Licht en Lucht’ met als bekendste nummer ‘Zo niet mij’.

2008 is het jaar dat Typhoon voor het eerst zijn gezicht laat zien in de 101Barz studio. Samen met Rico en Sticks is de Zwollenaar aanwezig voor een Studiosessie.

In 2013 wordt Typhoon gevraagd om bij de viering van '200 jaar Koninkrijk' met zijn eigen band op te treden. Met de koning en koningin op de eerste rij performt de Zwollenaar het speciaal gemaakte nummer genaamd ‘Van De Regen Naar De Zon'.

In 2014 tourt Typhoon door het hele land met zijn tweede album genaamd Lobi Da Basi. 101Barz zocht hem op in zijn woonplaats Zwolle om te praten over de nieuwe plaat en hoe deze tot stand is gekomen.

Nadat dit album was uitgebracht bellande hij in een burnout wat resulteerde in een pauze tussen 2016 en 2019. Zijn terugkeer was met het nummer ‘Spiegel’ samen met Tourist leMC en Raymond Van Het Groenewoud.

Na zijn terugkomst heeft Typhoon niet meer stilgezeten. Hij spreekt openlijk over zijn burnout en break, en is volop bezig met zijn muziek. Het meest recente nummer dropte hij in januari van dit jaar en is genaamd ‘Het eind’.