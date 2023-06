Get to know: Stonebwoy

Stonebwoy, uitgesproken als "stoneboy", is geboren in Ashaiman in de regio Greater Accra in Ghana en begon al muziek te maken toen hij nog op school zat. In 2015 ontving hij vele prijzen en nominaties, variërend van ‘Artiest van het Jaar’ tot 'Album van het Jaar'. Zijn tweede album Necessary Evil ontving 3 ‘Ghana Music Awards’ uit 6 nominaties. Na lang constant blijven droppen staat Stonebwoy all the way from Ghana in de Barz studio. Neem een kijkje naar wat tracks die deze artiest heeft uitgebracht.