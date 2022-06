Get to know: Soufiane Eddyani Artikelen • 01-06-2022 • leestijd 4 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Het is al een tijd geleden dat wij de Soufiane Eddyani op bezoek hadden. De laatste keer dat hij zijn hoofd liet zien in onze studio dateert alweer van ongeveer vijf jaar terug. Die sessie, waarin hij zichzelf de eerste Belgische-Marokkaan bij Barz noemde, pakte niet even een paar views, maar de teller staat nu al op een ongekende 9,3 (!) miljoen views. In die tijd pakte de rapper uit Antwerpen miljoenen views op tracks, maar de laatste tijd ligt de focus naast het rappen ook nog op het runnen van zijn eigen business: House Of Flames. Nu is hij na al die tijd weer bij Barz om te laten zien dat hij het nog steeds kan! Morgen zie je Soufiane naast Rotjoch.

Ongeveer vijf jaar geleden was er uit het niks een nieuw wonderkind binnen hiphop. Hij werd gezien als wellicht het allergrootste talent van onze zuiderburen. Soufiane wist binnen een ongekende tijd miljoenen streams/views te stapelen. Helaas zijn vele van deze tracks tot op de dag van vandaag niet te vinden op de verschillende streamingsdiensten. Met tracks ‘Een Dief Als Broer’ en ‘God Vergeef Me’ weet Soufiane meteen aan alle fans van het genre te laten horen waarom hij anders was en meteen zo gerespecteerd werd. Zijn gave om zijn uitgebrachte tracks een hele persoonlijke touch mee te geven is heel bijzonder. Luisteraars voelen zich begrepen door de teksten van de rapper. Hij verteld verhalen die menig mensen meemaken, maar waar misschien te weinig publiekelijk over gepraat werd. Bij het lezen van de comments onder zijn verschillende video’s is dit ook het meest terugkomende onderwerp. Luisteraars voelen zich begrepen en halen ontzettend veel kracht en steun uit de teksten van Soufiane.

Als er zoveel rondom een artiest speelt dan gaat dat uiteindelijk natuurlijk ook opvallen op het 101Barz kantoor. Wij zagen de Belg van onbekend, naar bekend, schieten in een bijzonder snel tempo. We konden niet anders dan contact zoeken met hem en hem een uitnodiging sturen voor zijn eigen sessie naast Rotjoch. De samenwerking bleek een hele bijzondere te zijn, want nu zien we dat die sessie een van de best bekeken sessies blijkt te zijn. De teller tikt ondertussen al bijna de 10 miljoen aan en dus kunnen wij wel concluderen dat het een classic genoemd mag worden!

Na het uitbrengen van deze sessie en al die nummers gaat het ontzettend snel. Zijn carrière schiet als een raket de lucht in en nummers die hij uitbrengt pakken miljoenen views. Tracks als ‘Zina’, wat tevens de eerste vindbare track is op de streamingsdiensten, gaan als een gek. De plaat gaat over de teleurstelling en de pijn die hij kreeg na het opbreken van zijn relatie. Hij praat over het feit dat een desbetreffende dame op zijn hart is gaan staan nadat hij alles voor haar wilde doen. Soufiane schaamt zich niet om de echte hem te laten zien aan het grote publiek en hoeft niet de hele tijd een ‘stoer’ masker op te houden. Zijn lef om dit te doen valt op en vergroot zijn, al hele grote fanbase, alleen nog maar meer.

Na al die successen gaat Soufiane rustig door met het droppen van nieuwe muziek. Kwaliteit boven kwantiteit blijkt het motto te zijn van de rapper, want heel veel muziek brengt hij niet uit. Toch zijn de nummers die hij wel uitbrengt razend populair. Nummers als ‘Tranquille’, ‘Slimme Jongen’ en ‘Mamacita’ waren per direct ongekend populair. Hierna brengt hij een nummer uit genaamd ‘Amigo’. Het nummer was een samenwerking met ‘Meesterplusser Mula B’. Dit nummer zorgde ervoor dat er wat onrust kwam rondom Soufiane, maar na een periode van rust en bezinking pakt de rapper zijn carrière weer op en brengt hij een jaar later de toepasselijke track ‘Een Kans’ uit.

Hierna wordt het nog stiller rondom Soufiane. Sinds ‘Een Kans’, die begin 2020 uitgebracht wordt, heeft maar vier andere singles weten uit te brengen. Vele wachten op nieuwe muziek, maar zijn zich misschien niet bewust van het feit dat de rapper ook een succesvol ondernemer is. Soufiane is namelijk goed in het maken van tracks, maar is net zo goed in het verkopen van zijn sfeerhaarden. Zijn focus lag een lange tijd op het laten werken van zijn eigen zaak. Het maken van muziek stond dus een lange tijd even niet op één.

Morgen is dan eindelijk het moment dat we gaan zien hoe de rapper uit Antwerpen zich de laatste tijd op muzikaal gebied ontwikkeld heeft. Wij kunnen niet wachten om het te zien en jullie waarschijnlijk ook niet. Het is tijd voor een comeback! Ga het checken.