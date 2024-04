GET TO KNOW: SMIB Artikelen • Gisteren • leestijd 4 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

SMIB, omgedraaid BIMS aka de Bijlmer, is een Amsterdamse creatieve beweging en hiphopcollectief dat bekend staat om zijn innovatieve benadering van muziek, kunst en cultuur. Opgericht in 2012, heeft SMIB een golf van frisse energie en creativiteit in de Nederlandse hiphopscene gebracht. Hun muziek en kunst worden gekenmerkt door een unieke mix van stijlen en invloeden, waarbij ze grenzen verleggen en nieuwe wegen verkennen. Vrijdag brengt SMIB hun unieke sound naar de studio van Rotjoch voor een studiosessie. Dit belooft een gekke sessie te worden waarbij ze hun talent en creativiteit zullen laten zien aan het publiek. SMIB staat bekend om hun ongepolijste en oprechte benadering van muziek, en deze studiosessie zal ongetwijfeld weer legendary zijn. Voordat het zo ver is, stellen we je eerst even voor aan iedereen die zijn bars laten horen.

Ray Fuego

Ray Fuego, een onmiskenbare kracht in de Nederlandse muziekscene, staat bekend om zijn unieke stijl en creative teksten. Als een van de oprichters van het Amsterdamse collectief SMIB, heeft Ray Fuego de hiphopscene van Nederland op zijn kop gezet met zijn grenzeloze benadering van muziek en zijn charisma. Met zijn scherpe teksten en energieke performances weet hij keer op keer zijn publiek te betoveren. Ray Fuego is niet alleen een muzikant, maar ook een cultureel icoon die de grenzen van expressie verlegt en een inspiratie is voor velen. Naast rappen kun je Ray Fuego ook kennen van een andere formatie. Ray Fuego is namelijk ook onderdeel van ‘Ploegendienst’. Een punkband waar hij de leadzanger is en ook hier hoor je zijn kritische, creatieve en unieke teksten.

Nnelg

Nnelg ookwel bekend onder de naam Yung Nnelg. Geboren en getogen in Amsterdam, heeft hij snel naam gemaakt met zijn scherpe teksten en energieke performances. Zijn muziek combineert catchy beats met eerlijke en persoonlijke teksten. Nnelg is veelzijdig en weet moeiteloos tussen verschillende flows en genres te schakelen. Inmiddels heeft hij al zes albums op zijn naam staan. In zijn laatste album ‘Ik Zie Je’ hoor je zijn Ghanese roots terug en weet hij op een muzikale wijze je mee te nemen in levensvragen.

KC

KC is één van de oprichters van SMIB. Naast het rappen is KC ook een talentvolle producer die vele tracks van SMIB heeft geproduceerd. Maar bij het produceren en rappen blijft het niet. De alleskunner is namelijke óók de dj van Ray Fuego. In de hechte kring van SMIB delen de leden niet alleen hun passie voor muziek, maar ook hun talenten. Voor solo-projecten werken ze graag samen, waarbij KC zijn veelzijdigheid toont met maar liefst zeven projecten op zijn naam. Eén van zijn meest bekendste werken is de tape 'Van Kees Los’.

Tads

Tads voorheen bekend onder de naam Tads Thots, een kernlid van het Amsterdamse hiphopcollectief SMIB, is een niet te missen in de Nederlandse HipHop scene. Met zijn unieke stijl en uitstraling heeft Tads zichzelf gepositioneerd als een opvallende stem binnen de groep. Zijn muziek, doordrenkt van rauwe emotie en persoonlijke reflectie, weet indruk achter te laten. Ook Tads is onderdeel van het unieke geluid en de identiteit van SMIB. Met zijn scherpe teksten en présence blijft hij je te verassen.

Loopey

Met zijn kenmerkende flow weet Loopey een blijvende indruk achter te laten. Toen hij zich aansloot bij SMIB, ging hij onder de vlag van 'Yung Gods' varen. Samen met Fosa YG en Nodda, bracht hij in 2019 het album 'Project YG' uit, dat zijn eerste grote stap naar het grote publiek leek te zijn. Later volgden solo-avonturen. In 2020 kwam zijn album 'Loopey' uit, waarop hij zichzelf volledig introduceerde. Maar zoals altijd blijft samenwerking een belangrijk onderdeel van het SMIB-DNA. Met medelid KC aan zijn zijde bracht Loopey het album '134' uit, waarin ze hun krachten bundelden. Inmiddels is Loopey een onmisbaar lid van SMIB.

Fosa YG

Fosa YG is natuurlijk ook een onmisbaar lid van SMIB. Ook Fosa was onderdeel van ‘Yung Gods’. Maar voordat hij deel uitmaakte van ‘Yung Gods’, maakte Fosa YG al naam binnen SMIB zelf. In 2017 bracht hij het album 'M53' uit, een project dat zijn veelzijdigheid en diepgaande connectie met zijn mede-SMIB-leden, waaronder KC en Loopey, onderstreept. Fosa YG weet telkens weer te verassen met zijn enge flow en bars.

Gunpla GG

Gunplay GG is ook één van de oprichters van SMIB. Met zijn kenmerkende stijl en scherpe teksten heeft Gunpla GG naam gemaakt als een veelbelovende kunstenaar binnen de groep. Als lid van SMIB heeft hij bijgedragen aan het creëren van een unieke geluid dat zowel rauw als verfrissend is. Gunpla GG is niet alleen een rapper, maar ook een creatieve kracht die buiten de gebaande paden durft te treden. Naast het rappen is hij ook de designer van het kledingmerk SUMIBU wat een onderdeel is van SMIB. Gunpla GG is authentiek als persoon, designer en artiest.



Je ziet alle mannen, morgen 11 april tijdens de SMIB sessie om 14.00 uur bij 101Barz.