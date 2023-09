Get to know: Sluwe Ollie

De 24-jarige artiest Sluwe Ollie is al vanaf jonge leeftijd bezig met muziek. De afgelopen jaren hoor je veel van de Schiedammer. Na zijn ‘Next Up’ kwam hij langs bij Rotjoch in de studio voor een Zomersessie. In ‘Next Up’ leer je Sluwe Ollie kennen en neemt hij je mee door zijn leven maar laten we even kijken door zijn discografie.



In 2018 dropte Sluwe Ollie zijn eerste track genaamd: ‘Bad Als Je Ma Denkt’. Je hoort zijn melodieuze sound maar ook een sound die je nu niet meer hoort bij Sluwe Ollie.