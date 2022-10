Get to know: SKEEKS Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Quatro Vision-member SKEEKS staat klaar om zijn debuut te maken in Studiosessie 417. De rapper zit nog geen jaar bij het muzieklabel van Henkie T maar weet al indruk te maken bij het Nederlandse publiek. De storytelling in zijn raps laat zien dat SKEEKS te volwassen voor zijn leeftijd is. Voor ons is het tijd om een introductie te geven aan het jonge talent: SKEEKS.

We hebben dit jaar kennis mogen maken met SKEEKS. Persoonlijk valt er niet veel te vinden over de jonge rapper, maar dat wordt gecompenseerd met zijn muziek. In januari kon je zien hoe SKEEKS op 16-jarige leeftijd werd getekend bij Quatro Vision, het muzieklabel van Henkie T. Een dag later vierde hij dit nieuwe hoofdstuk in combinatie met zijn verjaardag en kon de rapper zich opmaken voor eerste release.

Zijn eerste single ‘In The Night’ werd in dezelfde maand uitgebracht, wat zorgde voor de aftrap van de carrière van SKEEKS. Net als alle andere Quatro Vision-members geeft de rapper een teaser van nieuwe muziek aan het begin van elke videoclip.

Niet veel later zien we SKEEKS terug op het YouTube-kanaal van Quatro Vision. Dit keer ging het niet om een single, maar om een gezamenlijke track met alle leden van het muzieklabel. We zien SKEEKS samen met alle leden van Quatro Vision: Yssi SB, Elliven, Meokidd, JPAID en natuurlijk frontman Henkie T. We horen het jonge talent terug op de tweede verse en kunnen zien dat SKEEKS een aanwinst is bij de ‘Winning Team’.

SKEEKS krijgt veel lof na zijn verse op de track ‘Winning Team’ en wordt beschouwd als opkomend talent. Terwijl zijn naam langzaam in de rondte gaat richt de rapper zijn focus op de volgende release. Zijn tweede single ‘Pijn’ werd in maart uitgebracht.

Terwijl de zomer in volle gang was bleef SKEEKS niet stilzitten. Midden in juli dropt de rapper zijn volgende single ‘Paperchase’, waar we de volwassenheid van SKEEKS steeds meer te zien krijgen. Het is zijn derde release, maar met een preview van de volgende track kunnen we zien dat SKEEKS nog niet klaar is met releasen dit jaar.

Het talent van Quatro Vision blijft niet onopgemerkt. Zijn tracks zijn onder andere terug te vinden in de officiële afspeellijsten van Spotify zoals ‘Woordenschat’ en ‘De Jeugd’. Ook nodigde FunX SKEEKS uit voor een ‘Talent Sessie’ waar de rapper twee tracks liet horen. In september bracht SKEEKS zijn vierde single uit ‘Geloof mij’.

Wie SKEEKS persoonlijker wil kennen moet genoegen nemen met de verhalen die worden verteld via zijn muziek. De jonge jongen laat zien te beschikken over veel knowledge en weet dat om te zetten in muziek. SKEEKS beschrijft zichzelf het beste met een line van zijn laatste track: “Je zou me door m’n denkwijze in de veertig schatten”.