Get to know: Skaffa & Matarr

Skaffa en Matarr van Scheme015 staan aanstaande vrijdag centraal in de gloednieuwe Wintersessie. De twee mannen zijn veteranen van de game en laten hun ervaringen spreken via de muziek. Voordat de Wintersessie online komt, kijken we even terug op de loopbaan van de twee leden van Scheme015.



MATARR

“Het is Matarr, en het zal ook zo blijven”. In 2007 de zomer van 2007 zien we vanuit Delft de eerste bewegingen rondom Scheme015. Een groep van creatieve mensen, waaronder graffitikunstenaars, rappers, tattoo-artiesten en breakdancers, vormen het collectief. Scheme015 bestond uit Stee, Skaffa, Enemie Para Mocro en Matarr. Pinas voegde zich toe tot de selectie in 2014. Op de track ‘Straatkennis’ laat Matarr voor het eerst zijn rapkunsten horen aan het publiek.

Matarr werkt in 2009 met Aiky en Stee aan de track ‘Mannenwereld’. Hierna legt de man uit Delft de focus op zijn eerste EP. In 2010 maakt Matarr zijn eerste entree tijdens de Wintersessie van ZwareJongenz en was in terug Zomer terug tijdens de ZwareJongenz-week bij 101Barz. Wie spits was zag Matarr ook een gastoptreden maken tijdens de Zomersessie van GreenGang. Na een antaal camao’s was het in 2011 toch echt tijd voor zijn eigen Studiosessie.

Het duurde een aantal jaar, maar in 2012 zien we eindelijk de debuut-EP van Matarr verschijnen: ‘De Gang van Zaken’ met gastbijdrages van Bollebof, Para Mocro en Murphy. Voordat het moment daar was, gaf de man uit Delft eerst een voorproefje tijdens zijn Wintersessie uit 2012. Later was Matarr terug te vinden tijdens de Megasessie van 2012.

In 2014 staat Matarr met de leden van Scheme015 in de studio van 101Barz voor een eigen Zomersessie. Een jaar later verscheen het collectief met een nieuwe mixtape genaamd ‘Mixtape Vol.1’. Ook zien we Matarr weer terug met ZwareJongenz tijdens de Wintersessie uit 2015. Matarr laat een paar jaar eroverheen gaan, maar is in 2017 terug met een gloednieuwe Studiosessie en een EP genaamd ‘777 - Verleden’. Skaffa is als enige featuring te vinden op dat project.

Matarr blijft door de jaren heen meerdere singles droppen waaronder ‘Niet Is Voor Altijd’ en ‘Fallin’ met Kalibwoy. Na vier lange jaren is het Scheme015-lid weer eindelijk terug in de 101Barz-booth voor Studiosessie 389.

SKAFFA

Skaffa kennen we als lid van het Delftse collectief Scheme015. Één van de eerste keren dat je de Delfste rapper op je beeldscherm ziet is op de track ‘Gooi z’n Moeder In De Lucht’, waar Matarr en ParaMocro ook op te horen waren. Dit jaar is de track 15 jaar oud.

Skaffa maakt zijn eerste entree bij 101Barz in 2012 tijdens de Wintersessie van Matarr.

In 2014 brengt Scheme015 een bezoekje aan 101Barz voor een eigen Zomersessie. Matarr, Stee, Pinas, Enemie en Skaffa laten het geluid van Delft horen. Een jaar later dropt de eerste mixtape ‘Mixtape Vol.1’.

In 2015 released Skaffa zijn EP ‘The Gratis Hits’, waarin hij onder ander werkt met Matarr, ParaMocro en het nieuwste lid van Scheme015: Pinas. Twee jaar later kondigt de rapper uit Delft in zee te gaan met Infected Records. Zijn eerste single ‘Murda’ werd op 1 januari 2018 uitgebracht en was een voorproefje van zijn aankomende EP. Dezelfde maand released Skaffa Don Skandelero.

Vervolgens valt er een stilteperiode van een aantal jaar bij Skaffa. Gelukkig zien we hem in 2021 zijn terugkeer aankondigen via de tracks ‘Altijd Blijven Lachen’ en ‘Tweede Kans’. Een 101Barz-sessie kon natuurlijk niet ontbreken. Na acht jaar stond Skaffa weer naast Rotjoch voor een gloednieuwe Studiosessie.

Skaffa begint 2022 met zijn nieuwste EP ‘Dinosaurus’ en telt in totaal 7 tracks. De rapper uit Delft sluit een donkere periode uit zijn leven af en legt de focus weer op muziek. Skaffa deelt zijn verhaal in het VPRO-programma 'Danny’s Wereld'. In november brengt de man uit Delft zijn laatste single uit ‘Vergeef Ze’.