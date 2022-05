Get to know: Siggy & D1ns Artikelen • 18-05-2022 • leestijd 3 minuten • 251 keer bekeken • bewaren

Afgelopen tijd was er een duo dat grote moves maakte binnen de hiphop scene in Nederland. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Zaandam’s own: Siggy & D1ns. Het is de eerste keer in hun vrij korte carrière dat zij hun opwachting mogen maken in onze legendarische studio, maar ze hebben het zeker al verdient. Voordat zij morgen te zien zullen zijn stellen wij je eerst nog even voor. Zo ga je morgen zo goed mogelijk voorbereid de sessie in. Zorg dat je internetverbinding morgen perfect is en zit klaar om 14.00 uur!

Voor vele waren Siggy en D1ns tot vrij kortgeleden nog onbekende. Zij hadden een aantal nummers onder eigen beheer uit weten te brengen, maar hun momentum begon echte vormen aan te nemen toen het duo uit Zandvoorteen contract aangeboden kreeg bij het grootste hiphop label van Nederland: Top Notch. het label geloofde in de mannen uit Zaandam en besloot ze een kans te geven. Niet veel later kwamen de twee met hun eerste wapenfeit onder Amsterdams toezicht. De plaat kreeg de naam ‘Rondjes’ en was vanaf moment één al een hit. Op TikTok wisten de twee met de tune al tonnen streams/views te pakken waardoor zij een hype creëerde, maar de bom ontplofte helemaal toen het nummer de streaming services wist te bereiken. De debuutsingle werd zo goed ontvangen dat hun eerste single direct op de cover van de playlist ‘Woordenschat’ terecht kwam. Daarnaast bereikte de track binnen no-time een miljoen streams en stijgt die iedere dag nog met een ongekend tempo. Niet slecht voor een eerste single!

De twee artiesten bewijzen op de single dat zij perfect op elkaar ingespeeld zijn en het voelt (en dit is ook zo) dat zij elkaar al jaren kennen. De chemie die de twee hebben is hoorbaar en zorgt voor een speciaal en vernieuwend gevoel. Na het uitbrengen van zo een klapper van een debuutsingle is het natuurlijk altijd nog even afwachten hoe de opvolger gaat zijn. Dat de twee geen one-trick pony’s bleken te zijn bewezen zijn op de opvolger van ‘Rondjes’. Het vervolg van de plaat kreeg de naam ‘Familie’. De tune voelt als een perfect vervolg op ‘Rondjes’. Het voelt heel persoonlijk, is melodieus en ontzettend eigentijds. Siggy en D1ns vullen elkaar perfect aan, vallen niet in herhaling en weten de aandacht van de luisteraar vanaf het begin vast te houden. Je betrapt jezelf vaak met een glimlach op je gezicht na het luisteren van deze track. De minimalistische instrumental en de stemmen van de twee zijn een perfecte match.

Siggy en D1ns hebben met deze twee singles deze sessie dik en dik verdient. Wij zijn heel benieuwd wat de toekomst zal brengen voor de twee getalenteerde artiesten uit Zaandam, maar het ziet er rooskleurig uit voor ze. Het is nog even afwachten wanneer zij hun eerste project uit zullen gaan brengen, maar gelukkig hebben we nu in ieder geval hun eerste sessie naast Rotjoch! Wij kunnen in ieder geval niet meer wachten, maar we moeten nog even geduld hebben. Morgen om 14.00 uur zien we de twee talenten de studio kapot maken!