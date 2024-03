Get to know: Sepa Artikelen • 13-03-2024 • leestijd 3 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

Iedereen die 101Barz en Sepa trouw volgen weten dat deze combinatie er een is uit duizenden. Naast verschillende items bij 101Barz, heeft de Amsterdammer meerdere malen naast Rotjoch gestaan voor een studiosessie. Het bijzondere aan de combinatie Sepa x 101Barz is dat Sepa sinds zijn 101-debuut in 2013 ieder jaar bij ons zijn opwachting heeft gemaakt (m.u.v 2017). Er zijn er maar weinig die zo constant bij 101Barz langs komen Sepa is inmiddels terug voor zijn tiende 101Barz Wintersessie.

Waar je Sepa misschien van kent is de groep: ‘Aso Bros’. Een hiphop collectief uit Gein waar Sepa opgroeide. Sepa zegt in het interview met 101Barz ‘We waren altijd een hechte groep. We maakten niet alleen muziek samen, maar we deden echt alles samen. We waren een soort familie’.

Sepa zat vast voor een langere tijd en dit op het moment dat hij net een dochtertje had gekregen. Door omstandigheden had hij zijn dochter nog niet gezien. Al die opgekropte frustraties en emoties moesten eruit. Hij besloot zijn pen op papier te zetten en te gaan werken aan zijn eerste track. Nadat de artiest zijn straf heeft uitgezeten besloot Sepa ook meteen dat dit de juiste track was om als debuut-track op te nemen. In 2010 releasde de artiest het nummer ‘Papa is een crip’.

Eenmaal gestart met het maken van muziek is er ook geen houden meer aan. Sepa dropt project na project. ‘Praat van de Straat’ was Sepa zijn iconische debuut van 2014 in de scene. Weinig mensen weten met hun debuutalbum zo een indruk achter te laten zoals hij dat wist te doen. Het grote publiek wist meteen wat de rapper allemaal in petto had. Storytelling is een kwaliteit die weinig mensen zo goed bezitten als Sepa. Dit bewijst hij weer bij zijn Wintersessie in 2014.

Sepa begint 2016 met volle gas. De artiest brengt twee albums uit genaamd ‘Alles of niet 2.0’ en ‘Alles of niet 2.1’. Ook dit jaar komt Sepa langs voor een Zomersessie bij 101Barz.



In het jaar 2019 komt Sepa maar liefst twee keer langs voor een sessie en waarbij de Amsterdammer bij de eerste over 1M streams binnen haalt en bij de tweede sessie een indrukwekkende 1,9M. In dit jaar brengt hij ook zijn album ‘4’ uit.

In het jaar 2021 is Sepa bij 101Barz voor een Wintersessie waar hij zijn ervaringen en emoties omzet in tekst en je meeneemt voor een kijkje in zijn leven. Bij deze sessie heeft Sepa het voor elkaar gekregen inmiddels 2.5M views binnen te halen.

Elke keer wéér weet Sepa je te verassen. Zo ook in 2022 wist hij je iets nieuws te geven. De Barz-killer was deze keer niet alleen gekomen maar had de nieuwe generatie bij zich.

Een jaar geen Sepa? Dat kan natuurlijk niet. Oók in 2023 was de Amsterdammer te zien in de studio bij Rotjoch. Wanneer Sepa komt, komt hij en levert hij 15 minuten aan bars.