Get to know: Seffelinie

Je kan hem kennen van zijn energieke Barz-sessies en van zijn enge teksten. Een ding is zeker: Seffelinie kan rappen! Al sinds hij 10 jaar oud schrijft hij teksten en al op 15-jarige leeftijd werd hij bekend bij het grote publiek. In 2019 belandde Seffelinie in een mindere periode. Het heeft hem lang gekost om weer in de flow te komen, maar het is Seffelinie gelukt zijn weg omhoog terug te vinden. 101Barz zet zijn carrière voor jou op een rijtje.



2014

In 2014 breekt Seffelinie door bij het grote publiek. Met zijn excentrieke 'Hou Je Bek'-sessie blaast hij iedereen meteen omver.