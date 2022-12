Get to know: Rz Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Aankomende vrijdag zien we Rz voor het eerst bij 101Barz. De rapper uit Dordrecht is al jaren bezig met muziek en werkte onder andere samen met Cor, Zack Ink en Adje. Langzaam maar zeker maakt de artiest zijn weg omhoog. Zijn harde werken wordt beloond met een welverdiende Studiosessie. Voordat zijn sessie online komt, laten we eerst weten wie Rz is..



Wie denkt dat Rz een onbekende is op het gebied van Rap, heeft het goed mis. Vanaf 2010 begon de rapper op Amerikaanse Instrumentals te rappen en bracht hij singles uit zoals ’Ben Op De T’ en ‘Op Me Hossel’. Zijn eerste moves begonnen onder de formatie T-split, maar werd in 2012 onderdeel van een andere groep genaamd Icekoud. Samen met de leden van Icekoud werden er diverse tracks uitgebracht waaronder ‘Ik Alleen’ en ‘Nog Steeds’.

In 2015 droppen de mannen van Icekoud eerst de single ‘Blijven’. Na een kleine promo worden ze gepresenteerd bij ‘Bakkerij Bolle’ en droppen ze de volgende single ‘Yeah Yeah’. De formatie werkt naar hun debuut-ep toe en droppen tracks zoals ‘Rolletjes’, ‘Liars’ en Strijders. In 2017 brengen ze de EP ‘Tussen Verlangen ‘n Gevoel’ uit.

Door de jaren heen blijven de mannen van Icekoud singles droppen, maar blijft het in de tussentijd rustig bij Icekoud-member Rz. In 2020 zien we Rz eindelijk terug met de track ‘Homie’ featuring Rayh. De rapper uit Dordrecht werkt hard aan zijn muziek en komt met zijn eerste album ‘Verloren Ziel’. Kort daarna dropt Rz in samenwerking met Cor de track ‘Heat’, geproduceerd door Idaly.

We zien Rz vervolgens verschijnen in het kamp van Zack Ink. Via het mediakanaal 'GLITCHGANG' dropt de rapper twee tracks: ‘Op Me Hip’ Ft. Zack Ink en ‘Hoodscars’ samen met Willa Icey.



Vervolgens begint Rz zijn stappen te zetten onder de co-sign van collega-rapper Cor en released zijn volgende track ‘Loyal To The Streets’. Verder heeft de man uit Dordrecht nog gastbijdrages op de tracks ‘Vervelend’ van Roekeloos en ‘VIA VIA’ van Kersverse.

Rz blijft de verhalen van de straat verwerken in zijn muziek, wat resulteert in de singles ‘Mugshot’, ‘Geen Weg Terug’ met Gianski en ‘Loyal To The Streets II’ met Adje. De tracks vormen een opsomming over het feit dat vastzitten in de gevangenis verre van positief is.



Gelukkig is muziek een één van de wegen die Rz nu bewandeld. Naast de muziek is het kledingmerk 'Één-Tweetje' een andere bezigheid van de rapper.