Get to know: Rotterdam Airlines

Rotterdam Airlines is al jaren geen onbekende in de scene weet ons altijd te verrassen met nieuw talent. Na Jairzinho, JayMoreLife en Flashy is het de beurt aan Oli Yayo, Rio, Kili en Buurtchase om hun eerste entree te maken in de studio. Voordat de studio opnieuw wordt overgenomen introduceren we eerst de mannen van RAMG.



Jairzinho

De frontman van Rotterdam Airlines. Jairzinho startte in 2009 het Rotterdamse muzieklabel op samen met zijn broer, Luciano Winter. De Rotterdammer besloot tegelijkertijd om aan zijn muziek te werken, wat resulteerde in één van zijn eerste releases: ‘Run De City’.



Jairzinho bouwt het label langzaam op en weet artiesten zoals Jason Futuristic, Memphis Depay en Kevin vroegtijdig bij het label te btrekken. In 2012 maakt de rapper uit Rotterdam zijn eerste entree in de studio van 101Barz met Rotterdam Airlines tijdens Studiosessie 151. Een jaar later werkt het Rotterdamse label opnieuw samen met 101Barz voor de videoclip ‘It’s Me Boy’.

Het label blijft door de jaren heen groeien en voegt nieuwe talenten toe aan het rijtje. Het duurde even, maar in 2015 weet Rotterdam Airlines door te breken met sterspelers Sevn Alias en Kevin. Jairzinho was zelf opnieuw aanwezig bij 101Barz voor zijn eigen Wintersessie in 2016.. In februari released de Rotterdammer zijn eerste hitsingle ‘Laat Me Los featuring Jonna Fraser en weet daarmee zichzelf te lanceren als artiest.

2016 was het jaar van Rotterdam Airlines, want ze wisten grote indruk te maken bij het Nederlandse publiek. Het hele team van RAMG (Jairzinho, Sevn Alias, Kevin, BKO, Lil' Saint, JasonFuturistic, Young'Mills, FMG, Johnny Sellah en Chip Charles) was verantwoordelijk voor de aftrap van de zomer en deden dat met een classic Zomersessie. Daar bleef het niet bij, want een aantal weken daarna droppen ze het eerste compilatiealbum van Rotterdam Airlines: ‘Gate 16’ met onder andere ‘Gas’ en ‘Now She See Me’. In samenwerking met 101Barz werd een bijhorende video voor de track ‘Paperchase’ uitgebracht.

In 2017 blijft Jairzinho hits droppen en maakt veel geluid met de singles ‘Tempo’ (Ft. Sevn Alias, BKO & Boef), ‘Wat Ben Je Mooi’ en ‘Matta’ (Ft. BKO & Johnny Sellah). Gate 16 werd in augustus opgevolgd door de volgende editie van het album, ‘Gate 17’, waar onder andere BKO, Chip Charlez , Kevin en Jairzinho op te horen waren. Het album bracht weer hits op zoals ‘Mad Max’, ‘Roll It’ en ‘Matta’.



Jairzinho werkt in 2018 naar zijn eerste album toe en dropt in juni zijn debuutplaat ‘Nummer Één’ met tracks zoals ‘Verliezen In De Nacht’, ‘Fuego’ en ‘Vuurvliegjes’. Het album werd opgevolgd door meerdere losse track: ‘Juliette’, ‘Boom Boom Dingen’ en ‘Zegen’ (Ft. Snelle). Met de laatstgenoemde track weet hij het meest succes te boeken met nu 23+ miljoen streams op de teller.



In 2019 begint Jairzinho het jaar met zijn volgende project: ‘Gouden Plaat’ en werkt met Rotterdam Airlines naar het volgende compilatiealbum. In de tussentijd laat de rapper zijn gezicht weer zien met tijdens een solo-Wintersessie bij 101Barz. In november dropt Jairzinho zijn volgende album ‘Stuntman’ en zien we hem op het volgende album van Rotterdam Airlines: ‘Gate 19’.

In januari 2020 zien we Jairzinho terug in de studio met Rotterdam Airlines, dit keer voor een gloednieuwe Wintersessie samen met DODO, Mesy, Drew, Flashy, JayMoreLife en Young Ellens. Jairzinho geeft dat jaar extra gas en dropt twee muziekprojecten: zijn eigen album ‘Jairzinho’ en het album ‘Het Project Met En Voor Vrouwen’. Daarnaast was het de eer aan Jairzinho om mee te werken aan de soundtrack van de film ‘Suriname’ met de track ‘Door Jou’ met Chip Charlez.



Vorig jaar werkte Jairzinho aan zijn album ‘Eros’, die in juli werd gereleased gastbijdrages bevatte van onder andere Gio, Defano en Zefanio. Dit jaar heeft de rapper losse singles uitgebracht waaronder ‘Commitment Issues’, ‘Op De Bon’ en ‘Langer Dan Normaal’ featuring Yxng Le.

Jaymorelife

JayMoreLife is sinds 2019 actief bij Rotterdam Airlines en is het broertje van Jairzinho. Met de track ‘Louis Vuitton’ weet de rapper uit Rotterdam gelijk raak te schieten. Wie goed heeft opgelet zag JayMoreLife een cameo maken in 2019 tijdens de Wintersessie van Jairzinho en was hij terug te horen op RAMG-album ‘Gate 19’. JayMoreLife maakt aan het begin van 2020 zijn tweede entree in de studio tijdens de Wintesessie van Rotterdam Airlines.



De Rotterdammer werkt vanaf het begin veel samen met zijn goede vriend ‘Flashy’, die ook aanwezig zal zijn tijdens de komende Studiosessie. Samen brachten zij in december hun debuut-EP uit genaamd ‘De Eerste’, met gastbijdrages van Jack en Young Ellens.



In 2021 blijft JayMoreLife losse singles droppen zoals ‘Meer Leven’ en ‘Red Flag’. Na een kleine stilte dropte de rapper pasgeleden zijn nieuwste single ‘Fresh Home’

Flashy

Flashy laat zich vanaf 2019 zien in het kamp van Rotterdam Airlines en dropte meerdere singles waarvan veel met JayMoreLife. Wie spits was zag hem, net als JayMoreLife, in de Wintersessie van Jairzinho en zag zijn aandeel op het album ‘Gate 19’ met de tracks ‘TWEE’, ‘Cypher 19’ en ‘Heel Snel’.



In 2020 dropte Flashy in samenwerking met JayMoreLife zijn debuut-EP ‘De Eerste’. Het jaar daarop bracht de rapper meerdere singles uit waaronder ‘Ball In Peace’ met JayMoreLife en ‘Ninjabom’. Dit jaar was het rustig bij Flashy met zijn enige release ‘Cocaine White’.

Oli Yayo

De eerste twee tracks van Oli Yayo werden onder eigen beheer uitgebracht. In 2019 dropte de rapper zijn eerste single ‘Lieve Jongens’, die in 2020 werd opgevolgd met de track ‘Weten Wie’.



Oli Yayo weet zijn weg naar Rotterdam Airlines te vinden via ‘Pilot Sessies’, een initiatief van het Rotterdamse muzieklabel waar zij nieuw talent de kans geven om muziek via het label uit te brengen. De rapper wist de competitie te winnen, wat resulteerde in zijn eerste single onder Rotterdam Airlines: ‘Next Up’.



Het duurde niet lang, want met de track ‘Getekend’ kondigde Oli Yayo aan aangesloten te zijn bij het Rotterdamse muzieklabel. Vanaf dat moment released de rapper vooral veel singles waaronder ‘Lifestyle’, ‘Million Ways’ en de vijfdelige serie ’13’. In 2022 dropte Oli Yayo meerdere singles zoals Lean & Glide, ‘750’ en ‘Chargie’.

Rio

Sinds dit jaar laat Rio zijn gezicht zien bij Rotterdam Airlines. In mei debuteerde de rapper met de track ‘Op Die Deck’. Sindsdien heeft de Rio een handvol releases onder het label gedropt: ‘Hoge Nood’, ‘Jongens Van De Buurt’, ‘Loco’, ‘Weinig Love’ en ‘Zicht Verdwijnt’. Het jonge talent zal vrijdag zijn debuut maken in de studio.

Kili

Ook Kili verwelkomen we voor het eerst in de studio. In 2021 maakt de jonge rapper zijn eerste stappen in de rapscene met de track ‘Nortface Jack’.Kili is sinds dit jaar onderdeel van Rotterdam Airlines en heeft tot nu toe twee singles uitgebracht: ‘Damaged’ (Ft. DD3) en ‘Rimboe’.

Buurtchase

Buurtchase, een opvallende naam die we nog niet ‘officieel’ bij Rotterdam Airlines hebben gezien. De rapper liet zich als eerst horen in 2019 met zijn tape ‘Gun Factor’. Een jaar later dropt Buurtchase zijn volgende single ‘Spitta’. De single werd in 2021 vervolgd met twee nieuwe singles: ‘Scammers’ en ‘In Town’.



In 2022 zien we Buurtchase terugkomen op de track ‘Private Party’ samen met C.SMOKE, Bully en Blaadje. Daarnaast heeft hij een bijdrage op het album van Vurr Flashy ‘Vervloekt & Gezegend’ op de track ‘Hier Met Scammers’. Vrijdag zien we ook Buurtchase zijn debuut maken in de studio.