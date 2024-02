Get to know: RBDJAN Artikelen • 21-02-2024 • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

2024 is HiphHop back , dan moet Rbdjan wel langskomen. Rbdjan is al een lange tijd in de game en heeft een flinke discografie opgebouwd. Zowel onder THC als Rbdjan zag je de OG bij 101Barz. Vrijdag is het weer zo ver, maar eerst nemen we je mee terug naar de keren hiervoor.

In 2008 kwam Rbdjan voor het eerst alleen langs voor een Wintersessie. Rbdjan was niet onbekend met de 101Barz studio, je zag hem namelijk al vaker met de rest van THC. De rappresident bracht dat jaar ijskoude bars. Na een snelle zestien eindigt hij met “Ja bradda, dat was het”. Maar dat was het niet, Rbdjan is namelijk nog vaker teruggekomen met meer bars.

Het is de zomer van 2008 en Rbdjan komt voor de tweede keer langs in de studio. Zonder te slapen wist Rbdjan de mic toch te killen. Hij stelde opnieuw zijn kunsten tentoon. Hij spit: “Wat ik steeds presteer, geen één kreeg me neer”. Niets is gelogen, Rbdjan is een grote naam in de game!

In 2011 kwam Rbdjan langs bij Rotjoch in de studio voor een Studiosessie. In een verduisterende studio liet hij een sterk staaltje storytelling zien. Hij neemt je helemaal mee in een duister verhaal. Rbdjan brengt je naar het moment dat hij wakker wordt, wat hij doet, wat hij voelt, wat hij draagt en wat er gebeurt. Je verliest je aandacht niet en vergeet soms adem te halen.

Rbdjan was al lang niet langs geweest bij 101Barz, maar in 2017 was het weer zo ver. Speciaal voor 101Barz had hij iets geschreven. Tip van ons: deze sessie is ook gedropt op Spotify.

Dat Rbdjan nog steeds één van de meest getalenteerdste verhalenvertellers is, bewijst hij ook in deze Studiosessie uit 2022. Zijn timing, inhoud, flow en delivery is altijd on point en weet hij je mee te nemen in zijn verhalen.

Aanstaande vrijdag is het zo ver, om 14.00 uur online! Check het!