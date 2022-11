Get to know: RBDJAN Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

We verwelkom RBDJAN al sinds de beginjaren van 101Barz. De Amsterdammer wordt samen met Rocks door vele rappers in dit land gezien als één van de grondleggers van de Nederlandse Hiphopgame. Voordat we zijn Studiosessie online gooien gaan we eerst terug naar de begintijd van THC-member RBDJAN.



Arbidjan Hakopians werd geboren in Iran, maar is van Armeense afkomst. Op jonge leeftijd verhuisde de rapper met zijn familie naar Amsterdam en groeide op in de straten van de Bijlmer, Nieuwmarkt en Tuindorp. RBDJAN leerde rappen en teksten schrijven van zijn broer, Flex de Hittespitter, en kwam via Adje in aanraking met de groep THC.



Met Rocks als voorman en RBDjan als onderbaas bracht THC Straatrap meteen naar Nederland toe, waar ze zich vooral uitspraken over hun ervaringen en het straatleven. Tot de dag van vandaag wordt THC als grondlegger beschouwt van de Nederlandse hiphopgame die je vandaag ziet.



RBDJAN scoorde zijn eerste hit in 2004 met THC & DJ Chuckie op het nummer ‘Ballen Tot We Vallen’. Met THC brachten ze in de jaren ‘00 verschillende muziekprojecten uit waaronder ‘Artikel 140’ in 2005 en ‘Puur en Versneden’ in 2007. Op de albums stonden hits zoals ‘Wil Je Weten Hoe Het Voelt’, ‘Geef Mij Maar Amsterdam’ en ‘Je Weet Het’.

In 2009 tekende THC een samenwerkingsdeal met het muzieklabel Topnotch en brachten het album ‘THC Recordz Mixtape Vol. 2’ uit, die in totaal 20 nummers bevatte. Rocks en RBDjan sloten ook een deal voor een solo-project af, wat resulteerde in de mixtape ‘Code Willem’ en het debuutalbum van RBDJAN genaamd ‘De Onderbaas’.



Na dat album werd het stil rondom de groep en THC-lid RBDJAN. Wel releast de rapper in 2013 de EP ‘Renaissance’ met gastbijdrages van Sjaak, Darryl en Ali B. Een aantal jaar gaat voorbij, maar in 2017 laat RBDJAN weer van zich horen in Studiosessie 276. Met enkele singles daarna dropt de Amsterdammer in 2018 op eigen kracht zijn volgende album ‘King’ met onder andere gastbijdrages van Lijpe, Adje en Kempi.

RBDJAN ging vervolgens werken bij een coffeeshop en weet weinig op papier te krijgen waardoor hij geen nieuwe tracks uitbrengt. Gelukkig zagen we dat deze situatie een positieve wending kreeg in 2020. RB zegent ons met onder andere een gastbijdrage op het album van Winne ‘So So Lobi 2’ op de tracks ‘What Is Food’, ‘Ego’, ‘Terug In De Tijd’ en ‘My Love’. Ook hoorde we hem terug op het album van Idaly ‘Eerlijk’ op het nummer ‘1995’ samen met Adje.



In 2021 kregen we goed nieuws vanuit het kamp van THC. Kernleden Rocks en RBDJAN brachten nieuw leven in de brouwerij met nieuwe muziek en dropte gezamenlijk het album ‘The Hustle Continues’. Het bestond uit zeven nummers, maar werd later uitbreid met vijf extra nummers op de Deluxeversie van het album. De grondleggers konden natuurlijk ook niet ontbreken voor een Studiosessie bij 101Barz.

Dit jaar ontvingen we diverse singles van RBDjan: ‘De Laatste Tijd’, ‘Xswitch Never’ met Dani Deaux en ‘Lange dagen’ met MNTANA. In samenwerking met Lange Frans en CAPSLOCKED bracht hij meerdere singles uit waaronder ‘Laat Het Zweven’, ‘Gebroeders Grim’ en ‘Rooie Oortjes’ Featuring Brace. Pasgeleden kregen we de eerste single van het album ‘XXX’ samen met Adje en Puri.