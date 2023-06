Get to know: Rafello

De Amsterdammer was in het verleden al bekend onder de naam Raffaarlijk, waarmee hij meedeed aan de PunchOutBattles-competitie. Onder de naam Rafello heeft de artiest een ‘Talent Van De Maand’ en twee solo sessies op zijn naam staan, maar het is weer tijd voor een nieuwe. Laten we eerst even terug in de tijd duiken en kijken naar zijn discografie.