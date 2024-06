GET TO KNOW: Praat van de Straat

Aanstaande vrijdag komt een bekende langs bij Rotjoch in de studio. Er zijn er maar weinig die zo constant bij 101Barz langs komen als Sepa. Maar dit keer is hij niet alleen en neemt de hele gang mee. Dit is geen Sepa, het is Praat van de Straat. Je ziet o.a. artiesten als Dean Martins, Jnoah, Raaf, 7Sidebaby, Cycy & Kareem. Vrijdag hoor je dus niet alleen Sepa maar laat hij je kennis maken met 'Praat van de Straat'. Check hieronder wie er vrijdag nog meer te zien zijn!