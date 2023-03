Get to know: Potter Payper Artikelen • 08-03-2023 • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

De enige echte Potter Payper is naar Nederland gekomen voor een ijskoude Wintersessie. De woordkunstenaar komt zijn naam eer aan doen. De rapper begint 2023 vol gas en komt doorpakken in de 101Barz studio.

In 2013 maakte de Britse artiest zijn solo debuut in de rap-scene met het album ‘Training day’. Op dit album staan nummers als ‘Purple rain’, ‘The Mrs’ en ‘Conversations With A Fiend’.

Op de EP ‘One Time’ laat de rapper verschillende kanten van zichzelf horen en blijft hij consistent in zijn kwaliteit. Op deze EP laat Potter Payper zien hoe hij zich ontwikkelt heeft als MC.

In het jaar 2018 heeft Potter Payper niet stilgezeten. De rapper dropt maar liefst 3 albums, namelijk ‘Training Day 2’, ‘Pay Per View’ en ‘Regina VS Jamel Bousbaa’. Zijn meest gestreamde nummer van 2018 is genaamd ‘Hard’ met 2,7M streams.

In 2020 kwam Potter Payper uit de gevangenis. Hij gaf zelf aan dat dit zijn laatste keer binnen was. De rapper heeft 14 keer in de gevangenis gezeten wat in totaal op 12 jaar van zijn leven neerkomt. Kort nadat hij vrijgekomen was kwam het album ‘Training Day 3’ uit. Op dit album staat het nummer ‘Purpose’ met inmiddels bijna 13M streams op Spotify.

Het album ‘Training Day 3’ kwam uit in combinatie met zijn persoonlijke documentaire waarin de kijker wordt meegenomen in het proces vanaf vrijkomen tot aan het uitkomen van het album.

Op 31-jarige leeftijd blijft zijn carrière nogsteeds groeien. Zijn recente single 'Gangsteritus' heeft Potter Payper gemaakt voor de netflix hitserie ‘Top Boy’. Zijn doel was om het moment vast te leggen van het emotionele moment dat zijn overleden en geliefde grootmoeder hem kustte, terwijl hij wachtte op zijn veroordeling.