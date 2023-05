Get to know: Pjotr • Artikelen • 24-05-2023 • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

Uit Zutphen komt Pjotr met ‘Hete Vuren’ naar de Barz studio. Na het behalen van zijn diploma aan de Pabo geeft hij momenteel HipHop-les aan studenten. “Ik help mijn leerlingen hun verhaal vertellen op een poëtische manier”. Momenteel is Pjotr druk bezig met het voorbereiden van zijn eerste live concert met band. Laten we eerst even terugkijken naar wat Pjotr allemaal al heeft uitgebracht.

2018

In 2018 brengt Pjotr zijn eerste track uit ‘Bloed op de tape’. Dit doet hij, na het winnen van de 'Most Wanted' competitie, in de Melkweg in Amsterdam.

2019

In 2019 dropt Pjotr zijn eerste EP: 'Goed Nieuws'.

2020

Nadat Pjotr zijn album ‘Kleine Wereld’ uitbrengt onder het label ‘Lieve Jongens’, komt de artiest uit Zutphen langs voor zijn eerste Zomersessie. Deze wordt goed ontvangen met inmiddels meer dan 1.5 miljoen views.

Tijdens een interview met 'Hour of Power Nederland' vertelt Pjotr dat succes voor hem betekent mooie dingen doen met zijn vrienden en familie. Hierover schreef hij samen met Snelle het nummer ‘Verliezen Met Jullie'.

In aflevering 3 van het Youtube programma 'Levensliedjes', schrijft Pjotr een nummer voor Cindy. In dit programma komen artiesten langs om persoonlijke nummers te schrijven voor de mensen in het programma.

2021

In 2021 geeft Pjotr veel gas. In dit jaar brengt hij 2 EP’s uit en 1 album. Naast zijn muziek maakt hij dit jaar ook zijn acteerdebuut in de film ‘Berend Botje’.

2022

Samen met Marc Floor brengt Pjotr halverwege 2022 het nummer 'Ik Geloof In Jou'. Inmiddels is deze boven de miljoen streams. Later dit jaar released hij het nummer '2022' samen met Juwls.

2023

Zijn meest recente releases van dit jaar zijn 'Lentesneeuw' en een samenwerking met Rein van Duivenboden. Samen hebben ze gewerkt aan het nummer 'Moederliefde'.

Nu staat hij in de studio voor deel 3. Check de nieuwe sessie van Pjotr, vrijdag om 14.00 uur!