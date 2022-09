Get to know: Philly Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Vrijdag is het alweer tijd voor de laatste Zomersessie van dit jaar en we sluiten af met een banger. Genoeg reden om iemand te brengen die meerdere keren heeft bewezen met vuur te komen. We hebben het over niemand minder dan: Philly! De man uit Amsterdam-Noord neemt de booth over om ons weer te blessen met back to back punchlines. Maar voordat we deze dope sessie met jullie delen, laten we je eerst weten wie Philly is.

In 2019 werden kregen wij een eerste impressie van Sevn Alias’ nieuwe label, genaamd 1OAK. We kregen te zien hoe er vijf aanwinsten bij het label aansloten. Producer AG BLAXX, rappers Bokke8, Lucass, Mensa en natuurlijk Philly. 101BARZ werkte mee aan het introduceren van deze getalenteerde rappers met een ‘Barz 4 Barz Special’. Hier weet Philly gelijk indruk te maken en zich op de juiste manier voor te stellen aan het Nederlandse publiek. Verder was de woordkunstenaar te bewonderen in de 1OAK Studiosessie en kregen we hem te zien op het gezamenlijke album van 1OAK genaamd ‘OAKLAND’. Op dit album had hij een bijdrage op de track ‘1OAK Party’. In november bracht hij zijn eerste single uit ‘Geen Smoke’.

In 2020 was het tijd voor Philly om ook individueel zijn klasse te laten zien. Met het nummer ‘Ugh’ toonde hij aan ready te zijn om Nederland over te nemen met zijn bars. Een maand na deze release dropt hij zijn eerste EP ‘Overname’ met featurings van Jack en Sevn Alias. Een introductie van de artiest die bereid is om de game over te nemen. Datzelfde jaar was hij te zien met een krachtige ‘On The Spot’ sessie bij BASED en konden we hem natuurlijk niet missen bij 101BARZ voor een Studiosessie.

In 2021 was de rapper rustiger qua. Zelf dropt hij enkele singles waaronder ‘Elke Dag’ en was de Amsterdammer te horen als featuring bij artiesten zoals AG BLAXX, Hyena en Mesy. In Augustus was Philly weer aanwezig bij 101BARZ om een Studiosessie te klaren. Hoewel we die periode niet veel hoorden van Philly liet hij hier weer eens zien hoe hij tovert met woordspelingen en rake punchlines.

Dit jaar was het voor Philly tijd om independent verder te gaan. Hij verliet 1OAK en is begonnen met het releasen van muziek onder zijn eigen naam. Tot nu toe heeft hij vier singles op zijn naam staan en met nummers zoals ‘Uitleg’ en ‘Terug in de tijd’ krijgen we steeds meer te horen van de Amsterdammer. Philly is ondertussen geen onbekende meer bij 101BARZ en zal zichzelf weer laten zien met een gloednieuwe Zomersessie.