Get to know: Oykie Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Hij heeft skills, een nieuwe sound en is authentiek. Oykie is ‘Next Up’. Na meerdere samenwerkingen met artiesten als Bizzey, Eves Laurent & Rotjoch was het tijd voor Oykie om langs te komen bij 101Barz.



Oykie groeide op in zowel Nederland als Suriname. Tot zijn negende kon je de artiest vinden in Amsterdam Zuid, daarna verhuisde hij naar Suriname waar hij woonde tot zijn zeventiende. Later kwam hij terug naar Nederland, vooral met het idee om een carrière op te bouwen.



Kort nadat Oykie weer naar Nederland verhuisde dropte hij zijn eerste track. Het idee was om iets met zijn voetbaltalent te doen maar muziek nam uiteindelijk de overhand. Op de track ‘These Days’ hoor je dat Oykie zijn draai weer heeft gevonden in Nederland, het lijkt goed te gaan met de artiest en neemt je mee in zijn luxury life these days… 2021 is het jaar van de start van zijn carrière.

Al vanaf jonge leeftijd kende muziek een dominantie in Oykie zijn leven. Vanuit huis uit kreeg hij meerdere genres mee en lijkt het talent van moederskant te komen. Thuis werd altijd muziek gedraaid maar pas op latere leeftijd kwam de interesse naar het maken van muziek. In een interview geeft hij aan dat zijn moeder zijn grootste inspiratiebron is geweest. In de periode dat Oykie in Suriname woonde leefde het genre HipHop niet echt in het land. Pas later kwam de artiest in aanraking met deze genre met als klapper het album van SFB. Dit blijkt ook een grote inspiratiebron voor de artiest te zijn.



De track ‘These Days’ werd goed ontvangen, de track telt over de 100.000 streams. Het begin van Oykie zijn carrière heeft een knaller als start. In hetzelfde jaar weet hij ook te scoren met de track ‘Westside’ ft. Dior en staat hij als ft. op ‘Best Friend’ van Yssine.

Verder blijft Oykie tracks droppen, in 2022 komt hij met ‘Geluk’ ft. Saaff. Je hoort Oykie komen met bars maar dit alles doet hij op een melodieuze wijze. In een interview gaf hij aan dat hij het melodieuze van zijn moeder heeft. In de Instagram bio van de artiest staan de woorden: ‘New Age Trapper’. Dat is hij zeker! Oykie weet een nieuwe sound te brengen op een trapbeat. Hij is authentiek, dit valt op. Dat Oykie opvalt is dan ook zeker terug te zien in de aantal streams dat zijn tracks behaalt. Zo staat ‘Geluk’ op bijna twee miljoen streams.

2022 lijkt het jaar dat vele artiesten met Oykie samen willen werken. Zo released hij meerdere nummers met artiesten als: Bizzey, Architrackz, Eves Laurent, Taylorr en meer. Ook staat Oykie op het nieuwe album van Rotjoch (Pum Pum Power) en weet hij zelfs hard te komen op een dancehall beat.