Get to know: NOELL3

De talented young queen laat haar stem horen voor de Hiphop culture. In maart was NOELL3 te zien bij ‘Next up’ en nu staat de artiest bij haar eerste Wintersessie. In deze sessie houd NOELL3 zich niet en laat haar talent spreken.



NOELL3 begon met eigen teksten op bestaande beats van rappers te schrijven en deze online te plaatsen. In 2019 released NOELL3 haar eerste track 'Big Ben' en volgde een paar maanden erna met haar tweede track 'The Best', samen met ‘Josh’.