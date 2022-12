Get to know: Nass Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Aankomende vrijdag sluit Nass de reeks Studiosessies af van dit jaar. Vanaf zijn track '3asses' en na het tekenen bij Ismo Music is het hard gegaan met de rapper uit Vlaardingen. Na een stilteperiode van een aantal maanden is het tijd dat Nass weer laat zien wat hij in huis heeft. Maar voordat het moment daar is, kan je hem alvast beter leren kennen.



Nass, echte naam Anass Ouali, is van Marokkaanse afkomst en groeide op in Vlaardingen-West. Zijn aanraking met rap kwam nadat zijn schoolcarrière niet vlekkeloos verliep. Van het VWO zakte de jongen naar HAVO, om vervolgens op het MBO te belanden. Ook dat werd geen succes, dus koos Nass ervoor om een ander pad te bewandelen.



Nass kwam in aanraking met muziek, wat resulteerde in één van zijn eerste tracks: ‘3asses’. De track werd goed opgevangen door zijn vrienden, die aanspoorden om het door te sturen naar Ismo. De rapper en labeleigenaar van Ismo Music was op dat moment op zoek naar nieuw talent. Hoewel Nass zonder verwachtingen de track opstuurde, wist hij wel indruk te maken op Ismo. In 2020 De rapper uit Vlaardingen werd uiteindelijk beloond met platendeal.

De eerste release onder Ismo Music is de track ‘Waar Was Jij’. Het was een voorproefje van zijn eerste project, die in de zomer uit zou komen. In de tussentijd bracht 101Barz een bezoekje aan Nass, om hem te kronen tot Talent van de Maand. De rapper maakte later zijn eerste entree in de studio voor Studiosessie 346. Dezelfde maand bracht Nass zijn debuut-EP uit: ‘Dit Is Nass’.

Na het droppen van zijn EP released Nass nog enkele singles waaronder ‘Wawa’,’ Van de Straten’ en ‘Voor Altijd’. In 2021 dropt de rapper nog enkele tracks: ’22 Doezoe’, ‘Geen Tijd’ en ‘Mulala’. Gelukkig werkt Nass hard achter de schermen aan zijn tweede project. Zijn album ‘Nass Is Next’ werd begin dit jaar uitgebracht en bevat gastbijdrages van Ismo, Sevn Alias en Mocromaniac.

Nass pakt nog even door en brengt na zijn album de single ‘Deze Tijd’ uit, in samenwerking met Blacka. Helaas zien we daarna vrij weinig van hem, met alleen nog een gastbijdrage op het album van Medina op de track ‘Gangstershit’. De laatste single waarop we hem tegenkomen is op het numemr ‘Op Me Life’ van Ismo.