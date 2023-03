Get to know: MRD & Jack Artikelen • 01-03-2023 • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Deze vrijdag de Roffa X Damsko samensmelting van MRD & TrapJack in de 101Barz studio. De twee artiesten komen hun groei laten zien van de afgelopen tijd. Tijdens de ‘5 vragen met’ geven de mannen aan dat het niet alleen hierbij blijft. Ze komen namelijk dit jaar met hun album ‘Schade’.

MRD

MRD released in 2019 zijn eerste track genaamd ‘Leven op de weg’. Hiermee laat de Amsterdammer uit Oost zijn stem horen. Met verhalen over zijn leven neemt de artiest je mee voor een kijkje in zijn leven.

Later dit jaar tekent MRD bij het platenlabel Avalon en brengt meerdere nummers uit zoals ‘Net Voor 12’ en vind er een samenwerking plaats met Murda genaamd ‘Oeh Oeh’.

In 2020 komt zijn eerste solo-album ‘Nachten In Oost’ met artiesten zoals: LouiVos, Jayboogz, NAVI, Saaff. Hierna kwam MRD langs bij FunX voor een sessie.

Niet veel later is in 2020 MRD te zien bij BASED voor een ‘On the spot’. Hier grijpt de rapper zijn kans om zijn talenten te laten zien. In deze 'On the spot' mixt de Amsterdammer zijn raps met zijn muzikale flows.

In 2021 is MRD bij 101Barz. Iets dat er al aan zat te komen. De Amsterdamse artiest blijf zichzelf bewijzen met zijn muzikale talent en doet dit ook bij zijn eerste Studiosessie.

Jack

In 2019 was Jack 'Talent van de maand’. Tijdens deze periode was hij getekend bij het label Rotterdam Airlines, waar hij de start van zijn carrière maakt.

Nadat Jack in het ‘Talent van de maand” item verscheen was de volgende stap een sessie bij 101Barz. Deze eerste studiosessie staat inmiddels bijna op 3M streams.

Dit zelfde jaar dropt Rotterdamse rapper zijn eerste album ‘Plan A’. Op dit album staan samenwerking met Idaly, 3robi, DJEZJA en LouiVos. Dit album boost zijn carrière met bijvoorbeeld het nummer ‘Tijdbom’.

2020 is een jaar waar de Rotterdammer niet stil heeft gezeten. Naast regelmatig singles uit te brengen, dropt hij ook 2 albums genaamd ‘Traplove’ en ‘Plan B’. Op het album ‘Traplove’ is Jack samen met bekende Britse rapper M Huncho te horen op het nummer ‘No Love In The Streets’

In 2021 veranderd jack van label en tekent hij bij Avalon. Het eerste nummer dat wordt uitgebracht via het label is ‘Noncha’ feat 3robi en SRNO.