Get to know: Mosta Man

Tien jaar geleden zag je de legendarische man uit Curacao voor het laatst bij 101Barz. Mosta Man is een grote naam in de scene. Niet alleen in Curacao is hij groot, maar ook in Nederland en Latijns-Amerika weet hij grote successen te behalen. Het is niet gek dat hij geliefd is in deze landen, de artiest weet je namelijk in meerdere talen mee te nemen in zijn tracks. Aanstaande vrijdag komt hij weer terug voor een studiosessie, maar voor dat het zo nemen we je mee in wat momenten in zijn carrière.