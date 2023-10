Get to know: Moski

De 23-jarige artiest genaamd Moski maakt indruk. Al op vroege leeftijd werd hem verteld om iets te doen met zijn stem. Vanaf zijn achttiende is Moski bezig met het maken van muziek. De Amsterdammer ontmoette Lusho op het basketbalveld in de Pijp en deelde de liefde en het talent voor muziek.



Samen met Lusho dropt Moski in 2022 de track ‘Zo Boos?’. Het is de eerste release van Moski, ooit! ‘Zo Boos?’ valt goed in de smaak en telt al snel over de miljoen aan streams. Later dat jaar released Moski het nummer ‘De Bodem’.