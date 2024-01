Get to know: MocroManiac Artikelen • 10-01-2024 • leestijd 4 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

MocroManiac is een naam die je niet meer kan wegdenken uit de NL rapscene. Met meerdere successen op zijn naam maakt het de artiest een echte veteraan in de game. MocroManiac is al meer dan vijftien keer langs geweest bij Rotjoch in de studio. Een jaar geen sessie van Mani, is een jaar niet geleefd. Aanstaande vrijdag is het wéér zo ver en laat MocroManiac zijn skills zien. Voor dat het zo ver is nemen we je mee terug naar alle keren hiervoor.



In 2011 kwamen onder de naam Purple City, de mannen van HydroBoyz voor het eerst bij Rotjoch in de studio. MocroManiac, RQS en Hydro kantelen meerdere beats en ook de hit 'Hindabuilding' is te horen tijdens deze legendarische sessie. 2011 was dan ook het jaar dat MocroManiac voor het eerst te zien was in de studio van 101Barz.

Twee jaar later was het tijd voor MocroManiac zijn eerste officiële sessie. Enkel onder zijn eigen naam kwam hij bij Rotjoch langs in de studio en kwam hij met eerlijke bars. Hij liet iets anders horen dan je voorheen gewend was van hem. Maar ook dit viel in de smaak.

In 2014 kwam MocroManiac langs voor een Wintersessie, dik 8 minuten lang hoor je de artiest op classic beats. Hij komt o.a. op de bekende beat van Notorious B.I.G. – ‘Nasty Girl’ en weet zijn eigen saus er overheen te gooien. Kort daarna dropt MocroManiac de mixtape ‘Maniac 4 President’, wat nog te beluisteren is op de 101Barz website.

Niet alleen de winter is van Mani, in 2014 kwam hij ook langs voor een Zomersessie. Met een gekke flow opent hij de sessie en zoals hij ijskoud in de winter komt, kwam hij heet in de zomer.

“Ik ben een slimme Mocro, maar er zijn momenten dat ik ze moet wijzen dat ik DOM ben”. In 2015 kwam MocroManiac ijsblokkerig. MocroManiac is creatief en legt aan de hand van een sample van de iconische track ‘Street life’ - The Crusaders (1979) uit, waarom hij rapt over het straatleven.

Tijdens MocroManiac’s Zomersessie in 2015 trok hij weer wat oude beats uit de kast en killt ze zoals we van hem gewend zijn. Je hoort hem op de beat van de tracks ‘Do Wrong’ – Twista ft. Lil Kim en ‘Mama Said Knock You Out’ – LL COOL J. 2015 was ook het jaar dat 101Barz een nieuwe boot kreeg, de 101Barz studiosessie killer moest deze natuurlijk meteen checken.

De Wintersessies zijn natuurlijk niet compleet zonder MocroManiac. In 2016 kwam Double M wéér langs om de winter wat op te warmen. Hij start de sessie met een gekke beat waardoor je niet stil kan zitten. Hij komt niet alleen rappend maar eindigde de sessie zingend.

Om het tien jarige bestaan te vieren van 101Barz kwam MocroManiac twee keer langs in 2016. Hij bracht precies wat je van hem verwachtte en eindigde de sessie freestylend.

2017 was een bijzonder jaar, iets ontbrak namelijk bij 101Barz. Het was het jaar dat MocroManiac niet langs was geweest. Dat kon natuurlijk niet en trapte MocroManiac het jaar 2018 af. In de eerste week kwam hij langs voor een Wintersessie en bracht wederom kwaliteit. Naast de bars van Mani nam hij ook zijn neven mee. 1104 Represent!

In 2018 dropte MocroManiac ook zijn debuutalbum ‘MANIAC’, voordat het zo ver was kwam hij eerst nog langs bij Rotjoch in de studio voor een Zomersessie. Hij gaf je een voorproefje van zijn album maar had ook iets exclusiefs voor 101Barz en kwam met de line: “Als ik zo een beat krijg, Bro. Me tong is net een gun en de mic een schietschijf”. Niets is gelogen…

Het nieuwe jaar werd weer afgetrapt door MM. In 2019 bracht MocroManiac hitte naar de studio, hij dropte punchline na punchline en bracht zijn neef RIMA mee. Ook ontving MocroManiac dit jaar de zoveelste throphy van het behalen van over de miljoen aan views.

Zijn style is rouw en hardcore. Een jaar geen sessie van Mani, is een jaar niet geleefd. In 2020 kwam hij met een ijskoude Wintersessie en hoorde je hem op een trapbeat. Je hoort MocroManiac niet vaak op een trapbeat, maar ook deze wist hij te killen.

Ja, een nieuw jaar dus ook een nieuwe sessie van MocroManiac. In 2021 kwam de artiest wederom langs en nam Issi & DoenAnti mee. In zijn sessie refereert hij met de line “Slechte tijden, kan niet acteren, net Ludo Sanders”, naar een bekende Nederlandse serie. Om welke serie gaat het??

Wintersessie is Maniac traditie. 2022 is niet compleet zonder een sessie van Mani. Hij kwam met ijskoude bars en nam Rima & DoenAnti mee. Elke keer wéér weet MocroManiac je te verassen. Deze traditie moet blijven…

Enge lines, Enge flows. In 2023 kwam MocroManiac wéér keihard en oldschool. “Spuug alleen vuur, is puur. Krijg last van mijn keel, die gast in de spiegel soms krijg ik soms last van die kill.” Pff man….. Bars na bars en weet Mani je zelfs te verassen met zijn freestyle!

Het nieuwe jaar is begonnen en de traditie gaat door. Aanstaande vrijdag is het zo ver, om 14.00 uur online! Check het!