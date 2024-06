GET TO KNOW: Milolaathetlukken

Vanuit het niets verscheen Milolaathetlukken begin dit jaar met zijn track 'HUH'. Het was de eerste track die de Amsterdammer als Solo-Artiest uitbracht. De track wist door de laidback flow en catchy lines een viraal succes te worden. Zijn flow en lines zijn dan ook zeker kenmerkend voor de Amsterdammer en weet hij je steeds te verassen. Hij is authentiek, origineel en laat het zeker lukken.

Nog geen maand later verscheen de track 'Merkgeile' en drukte hij zijn stempel binnen de scene. Milolaathetlukken wordt online goed opgenomen en je hoort steeds meer mensen over de artiest. Zijn opvallende lines laten echte indruk achter.

De nuchtere Milo bleef in 2024 maandelijks droppen. Na 'Merkgeile' dropte hij de track 'Baddie'. Milolaathetlukken is origineel met zijn woorden en herhaald in de track: "Milo is een baddie, ik heb een Gucci petje op, net als een drerrie". Iets wat we nog niet eerder hebben gehoord. Milolaathetlukken is onderdeel van het label Burning Fik en dropt deze track met video onder hun kanaal.