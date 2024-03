Get to know: Miggs de Bruijn

Miggs de Bruijn gaat al lange tijd mee in de Nederlandse Rapscene. De Eindhovenaar heeft een turbulente start van zijn leven gekend maar wist altijd zijn verhaal kwijt te kunnen in rap. In 2013 zag je hem voor het eerst bij 101Barz waar hij mee deed met ‘The Next MC’. Zijn talent was niet meer te ontkennen en behaalde hij de halve finale. Vanaf dat moment hoorde je steeds meer van Miggs de Bruijn.



In 1998 kwam Miggs de Bruijn samen met zijn moeder en broertje naar Nederland. Vanuit Congo waren zij gevlucht wegens de onveiligheid van de toentertijd burgeroorlogen. Eenmaal aangekomen in Nederland heeft hij op vele verschillende plekken gewoond. Miggs de Bruijn omschrijft deze periode als ‘Pieken & Dalen’. De Eindhovenaar heeft een turbulente start van zijn leven gekend maar wist altijd zijn verhaal kwijt te kunnen in rap.



De muziek journey van Miggs de Bruijn begon in zijn slaapkamer, al op vroege leeftijd was hij bezig met rap. In 2013 deed hij auditie voor ‘The Next MC’, Hierin zochten Rotjoch, Tim Beumers, Brainpower & Negativ naar een nieuw talent in de Nederlandse hiphop. Bij de auditie was de jury erg enthousiast en waren ze unaniem er over uit dat hij door moest gaan. In de kwartfinale liet Miggs de Bruijn voor het eerst horen van de track ‘Monster’ en kreeg te horen dat hij origineel en uniek is. Hier kan je nu zeker nog van spreken. Miggs heeft zijn eigen sound, flow, swag en style. Miggs de Bruijn heeft het ver geschopt en behaalde de halve finale. Helaas stopte hier zijn avontuur maar lijkt dit wel het begin van zijn carrière.