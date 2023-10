Get to know: Mello Artikelen • 18-10-2023 • leestijd 3 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Mello is een 22-jarige artiest uit Almere, die al sinds jonge leeftijd bezig is met het maken van muziek. De periode van het ontdekken van muziek begon eerst met een focus op instrumenten. Mello bespeelde de drums en de piano maar later kwam er ook een interesse voor het gebruiken van zijn stem. Dit uitte zich in Rap, gecombineerd met zang. Dit lijkt het begin van Mello zoals je hem nu kent.



In 2017 dropt Mello zijn eerste track met Rasta G en Bolle (Sevengang). Op 15-jarige leeftijd weet de artiest je te verassen en valt de track ‘Laten Vallen’ bij velen in de smaak. Later dat jaar released hij de solotrack ‘Verspilde Tijd’. In beide nummers hoor je dat hij Rap & zang combineert. In een interview uit 2017 gaf Mello aan: “Ik rap niet over schieten, ik ga gewoon naar school en ben jong”. Hiermee wilde hij ook duidelijk maken dat hij alleen over dingen rapt die real zijn.

2017 lijkt een goed jaar te zijn voor Mello. Ondanks dat de artiest in 2017 zijn eerste tracks released voor het grote publiek, valt hij direct op. In de zomer van 2017 hield Rotjoch namelijk de ‘Rotjoch United Talent Night’. Mensen konden hun demo's sturen en van de inzendingen werden een aantal acts gevraagd om op te treden tijdens deze avond. Mello was één van deze talenten en mocht die avond optreden. Het hield niet op bij alleen die avond. Omdat Rotjoch het talent niet alleen voor hem wilde houden, kwamen de deelnemers langs in de 101Barz studio voor een Blow-Out Sessie. Mello was nog maar 15 jaar oud, maar showde al een hoop potentie.!

Mello begon al vroeg en wist te verrassen. In zijn vrije tijd bleef hij bezig met muziek en in 2018 weet hij meerdere tracks te droppen. Een track die dat jaar uitkwam is ‘Don’t Trust’. Deze track haalt over de 200 duizend streams en laat je niet stilzitten. Ook in 2019 dropt hij meerdere singles. Een track die hij dropt is ‘Back’. Je hoort Mello over zijn afwezigheid maar weer terug te zijn. Je hoort een andere flow en zijn herkenbare rapskills.

In 2020 lijkt het even stil maar behaald Mello wel zijn Havodiploma. Nog een mijlpijl in zijn leven. In 2021 dropt hij samen met Shae de track ‘Oog Op Jou’. Een love song waar je Mello hoort rappen op een beat met Afro invloeden. Een iets andere sound dan we gewend zijn.

2022 is een goed jaar voor Mello. Hij dropt de ene release na de ander. De artiest released ‘Red Flag’ en behaald al snel over de 1.2 miljoen streams. Mello valt wederom op en is ‘Talent Of The Month’ bij Funx. Later dat jaar mocht hij terugkomen bij Funx voor een ‘Talent Sessie’.

Mello kent geen stoppen. Na zijn groeiende succes in 2022 pakt hij in 2023 door. Het nummer ‘Cap’ samen met Architrackz valt goed in de smaak. De track pakt over de 1.6 miljoen streams. Wederom valt Mello op en is het nu echt tijd voor zijn eerste officiele Studiosessie.



Aanstaande vrijdag om 14.00 uur online! Check het!