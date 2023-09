Get to know: Leblanco Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Geboren in de Bijlmer maar als jonge jongen verhuisd naar Antwerpen. Nog steeds woont Leblanco in België en neemt de Antwerpenaar je met zijn muziek mee in het leven van de straat.



Het rappen begon al vroeg samen met de jongens uit de buurt. De nummers werden opgenomen met telefoons en via WhatsApp doorgestuurd. Eén van deze nummers was ‘Nokia’, de hele buurt luisterde naar deze tune. Je kon er niet omheen, dus dropte Leblanco in 2021 ‘Nokia’ voor het grote publiek. Dit was dan ook meteen de start van zijn carrière.



Eerste track Nokia (2021)

Leblanco vertelt in ‘Next Up’: “De buurt heeft mij verplicht om rapper te worden”. De artiest legt uit dat er vanuit de jongens om hem heen veel werd gesproken over zijn talent en dat hij hier verder mee moest gaan. De muziek van Leblanco werd goed ontvangen, maar wilde in anonimiteit blijven leven. Zelf keek Leblanco op tegen de aandacht die hier hoogstwaarschijnlijk bij zou komen.



Door het besluit te nemen niet herkenbaar in beeld te komen. Bedekt de artiest zijn gezicht. Deze keuze zorgde ervoor dat wij kunnen blijven genieten van zijn harde flow, gecombineerd met een Trap beat.



Next up: Leblanco (2023)

Zijn nummer ‘Nokia’ telt snel veel streams. Inmiddels staat de teller al op meer dan drie miljoen. Leblanco kent geen stoppen en dropt twee maanden later zijn nummer ‘RS3’. Ook ‘RS3’ valt in de smaak bij het publiek en telt over de miljoen aan streams. Later dropt Leblanco ook de tune genaamd: ‘Vlucht.’



In de nummers van Leblanco vertelt hij je in details over het leven op straat. “RS3 met 4. We maken plannen over million. Afremmen daar is flitser. Hoofd heet denk aan mixen.”



RS3. Tweede singel onder Drarrieville Entertainment (2021)

Na drie nummers in één jaar te releasen, kan België niet aan Leblanco ontkomen, maar ook Nederland wordt inmiddels bereikt. Leblanco valt op, ook bij labels. Zo wordt de artiest getekend bij Top Notch.



Onder het label Top Notch brengt Leblanco meerdere nummers uit. Deze nummers vallen in de smaak. De streams blijven oplopen. Leblanco heeft zijn plek veroverd, ook in Nederland. Zijn ruwe flow verliest hij niet. Aan de hand van zijn flow, tekst en ijskoude beats neemt hij je nog steeds mee in zijn leven.

In het nummer ‘Onderwereld’ spreekt Leblanco over het verdienen van geld maar ook de keerzijde van dit leven komt ter sprake. Een kant wat in eerdere nummers nog niet op deze manier te horen is. Naast zijn muziek weet de artiest op een realistische maar ook positieve wijze mensen te motiveren uit de kansarmere-wijken.



Onderwereld. Uitgebracht onder het label TopNotch (2023)

De nieuwste release van Leblanco heeft als featuring de óók Belgische rapper Chardy. Chardy kun je kennen van de 101serie ‘Talent van de maand’. Bij het horen van de titel: ‘Beat It’ denk je al snel aan Michael Jackson. In deze nieuwste release hoor je de artiesten gebruik maken van kenmerkende invloeden van de King of pop.



Beat it. Nieuwste release met als ft. Chardy (2023)

Vrijdag komt zijn eerste 101barz zomersessie uit. Je hoort een andere sound van Leblanco. Zijn eerlijke teksten gaan nu gepaard met een relaxtere beat. Zijn teksten liggen op de voorgrond en de beat op de achtergrond. In Next Up spreekt Leblanco over zichzelf als een: ”Favela kind uit Antwerpen”. Hier refereert hij in zijn sessie ook naar toe.



Eerder werd aangegeven dat we een nieuwe sound van hem kunnen verwachten. In de zomersessie hoor je dit terug. Leblanco verrast ons met zijn nieuwe sound en neemt een leuke gast mee.