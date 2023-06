Get to know: Leblanco

Geboren in de Bijlmer en verhuisd naar Antwerpen. Leblanco's carrière gaat in een sneltreinvaart. Sinds zijn eerste track ‘Nokia’ in 2021 dropt blijft hij de straten van tracks voorzien. 101Barz ging langs om de artiest beter te leren kennen. Check het woensdag om 16.00! Maar eerst duiken we even in zijn discografie.