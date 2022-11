Get to know: Kingsize Artikelen • Gisteren • leestijd 4 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Kingsize bewijst al jaren van grote klasse te zijn. We hebben de Hagenees door de jaren heen samen zien groeien met Wilde Westen Records en is uitgegroeid tot één van de vaste pioniers in de Nederlandse rapgame. Voordat Kingsize ons raples komt geven scholen we je nog even bij wie de man uit de hofstad is.



Mark Smith, we kennen hem beter als Kingsize. De Nederlands/Surinaamse afkomstige rapper is sinds dag één betrokken bij het muzieklabel Wilde Westen Records, dat in 2008 werd opgericht door Mohammed El Kardoudi (Mo WW). Kingsize zijn eerste album/mixtape ‘De Ongekroonde Koning’ werd dat jaar als één van de eerste projecten uitgebracht onder het muzieklabel. In 2009 was Kingsize voor het eerst aanwezig samen met de leden van Wilde Westen.

In 2010 neemt Kingsize deel aan De Grote Prijs van Nederland. De rapper uit het Wilde Westen weet de publieksprijs in de halve finale te scoren en een plek te claimen in de finale samen met Kalibwoy, aDISON, D.Lipps, Boef en de Gelogeerde Aap en Mr. Polska. Kalibwoy weet echter met de prijs ervandoor te gaan.



Zelf dropt Kingsize twee projecten dat jaar: De mixtape ‘De Troonrede’ en D.U. G.R.I.N.D. (De Ultieme Gids Richting Iedere Nederlandse Droom) EP.

Kingsize neemt de tijd voor zijn muziek en werkt op de achtergrond hard mee aan de groei van Wilde Westen. De rapper uit Den Haag lijkt ook geduldig te zijn met het uitbrengen van muziek, want zijn single ‘Alles op z’n tijd’ wordt pas in 2011 losgelaten. Het is de eerste release op het YouTube-kanaal van Wilde Westen.

Stap voor stap treedt Kingsize meer naar de voorgrond en dropt hij losse singles waaronder ‘32 Barz’ en ‘Wilde Westen’. In 2012 was Kingsize een van de namen op Cypher nummer 6, samen met Dion Mase, Kraantje Pappie en Kleine Jay. De Hagenees weet steeds meer geluid te maken in de game en verdiend in 2013 zijn eerste uitnodiging voor een Zomersessie. Tegen het eind van het jaar is Kingsize weer terug bij 101Barz, dit keer voor de release van zijn eigen videoclip ‘Alles 3XL’.

Wilde Westen Records weet zich vanaf 2014 meer op de kaart te zetten en valt op met artiesten zoals Mula B, Louis Vos, 3Robi en Bartofso. De gezamenlijke mixtape van Wilde Westen Records genaamd ‘911 Survivors’ werd in 2015 uitgebracht en in samenwerking met 101Barz droppen ze de clip ‘Wilde Westen 500 Stacks’.



Kingsize blijft ondertussen indruk maken en werkt met onder andere samen met MocroManiac & Sjaak op de track ‘Grote Jongens v/d Cite’ en met Mula B en Louis op ‘Cirkel’. Los daarvan dropt Kingsize nog solo de track ‘Therapie’.

Het succes van het label blijft doorgaan. Alle artiesten weten op hun eigen manier succes te boeken met hun muziek. In 2015 releast Kingsize samen met Wilde Westen-members Mula B, 3Robi en LouisVos de single ‘Hoe Dan Ook’ en kondigt het eerste album van Wilde Westen aan genaamd ‘WW-Nation’.



Ter promotie van het album was het gehele team van Wilde Westen in 2016 aanwezig voor Studiosessie 242. Kingsize, Mula B, Louis en 3Robi zetten een legendarische sessie neer waarvan de teller ondertussen op 6,8+ miljoen weergaven staat. Het album ‘WW-Nation’ werd uiteindelijk in 2017 gedropt.

Vervolgens was het tijd voor het solo-project van Kingsize. We zien de rapper eerst een gastbijdrage leveren op de track ‘Chap Die Rappers’ van LouiVos samen met Mula B, 3Robi en ILIASS. In aanloop naar zijn album zien we eerst losse tracks waaronder ‘Rare Wereld’ met Gers Pardoel en ‘Flex’ met Murda.



Voordat Kingsize zijn eerste album released kan een bezoekje aan 101Barz niet ontbreken. Om alvast warm te lopen was de rapper aanwezig in 2018 voor een Wintersessie. Tegen het eind van het jaar was Kingsize opnieuw aanwezig in de studio voor de Wilde Westen Megasessie. Het album ‘Lang Leve De Koning’ werd in 2019 uitgebracht.

In 2020 dropt Kingsize een enkele singles: ‘Vallen’, ‘Wie Is Er Nog Met Me?’ en ‘Laylow’. Een jaar later is het weer tijd voor het echte werk en startte de vijfdelige serie ‘BARZ4DAYZ’, waar de rapper in korte tijd punchline naar punchline weet te gooien met gloednieuwe tracks. Het was zeker een goede reden om Kingsize nog een keer uit te nodigen voor de Wintersessie van 2021.

Dit jaar weet Kingsize aandacht de creëren met de track ‘Beste Meneer Rutte’, waar de rapper in een open brief zijn kritiek uit over verschillende maatschappelijke kwesties. In augustus zie je Kingsize terug op het album van Rotjoch op de track ‘Float’ met Hef, Josylvio, Lil Kleine, Crooks en Adje. Na zijn aanwezigheid bij 'Rookworst' weten we dat de rapper tegenwoordig veel geniet van het muziek maken en veel voor ons klaar heeft liggen.