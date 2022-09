Get to know: $KEER&BOO$ & Tim Beumers Artikelen • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

$KEER&BOO$ en Tim Beumers, welbekend van het collectief ‘Rafting Goods’, staan vrijdag om 14:00 uur klaar voor een nieuwe Studiosessie. De mannen uit Zuid-Holland en Limburg slaan de handen ineen om ‘echte’ hiphop naar je toe te brengen. Voordat we jullie deze Studiosessie geven, eerst nog een (her)vertellen we jullie eerst mee wie $KEER&BOO$ en Tim Beumers zijn.

$KEER&BOO$

Als we kijken naar de discografie van $KEER&BOO$ dan kunnen we vooral zien dat deze man leeft voor muziek. Met meer dan tien projecten op zijn naam is deze man sinds 2017 constant aan het droppen. De man uit Limburg staat vooral bekend om zijn rauwheid, wat goed terug te horen is in zijn muziek, clips en artworks.

Zijn rapcarrière begon op opvallende wijze. Onderweg naar een afterparty in Antwerpen brak $KEER&BOO$ plotseling zijn been. Tijdens het revalidatieproces besloot hij om zich te gaan focussen op het maken van beats. De leden van de groep waar hij deel van uitmaakte, Slenterprise Crew, ondersteunden hem in deze tijd met het maken van muziek.

$KEER&BOO$ begint daarna steeds meer naam voor zichzelf te maken. In een hoog tempo dropt de rapper meerdere mixtapes en EP’s waaronder ‘DE POLO OP MIJN BODY ZIT VOL MET BLOED VAN STERVELINGEN TERWIJL IK 8.6 DRINK, VOL.1’ en ‘’94 DEATH ROW’. $KEER&BOO$ werkte ook met Nederlandse artiesten, waaronder Ray Fuego en Faberyayo die een bijrage leveren aan de muziek van de rapper.

In 2022 zien we $KEER&BOO$ terugkomen bij rapperscollectief ‘Rafting Goods’. Een groep die het jaar daarvoor was opgezet door en voor liefhebbers van echte hiphop. Bij 101BARZ hebben jullie begin dit jaar kennis kunnen maken met het collectief tijdens hun Wintersessie en aanvullend interview.

Naast Rafting Goods Volume 1 zien we $KEER&BOO$ zijn naam terugkeren op de EP serie van Tim Beumers ‘Beumers & Tibbert’ op de track ‘Tafel 5’. Op het eerste deel van ‘RG PACK 01: HEARTBREAK FENO’ staat de Limburger op de tracks ‘Strijden’ en ‘Whips & Cash’. Recentelijk dropt Rafting Goods het tweede deel van ‘RG PACK 02: 300KG’ waar $KEER&BOO$ en Tim Beumers op alle tracks de krachten weten te bundelen.

Tim Beumers

Tim Beumers is in principe een allrounder. Vanaf het begin van zijn carrière heeft deze man zichzelf kunnen laten zien op het gebied van Nederlandse Hiphop. In 1998 is het rappen allemaal begonnen door het krijgen van een floppydisk - volgens Tim dat icoontje op je telefoon waarmee je op kunt slaan -. Op deze floppydisk stond een programma om beats op de maken genaamd ‘Fasttracker’.

Tim Beumers begon met freestyles samen met vrienden. Voor hij het wist deden ze mee aan De Grote Prijs van Zuid-Holland, wat resulteerde in het winnen van de competitie met een freestyle optreden. De rapgroep VSOP kwam tot leven, waarbij de naam refereert naar een type cognac. De groep stond vooral bekend om de ‘Spiekremixes’: Een mixtape-reeks waar vooral bekende platen uit Amerika in een Nederlands Hiphop jasje werden gestoken. Los hiervan brengt de formatie nog de albums ‘Spelenderwijs’ (2001), ‘Huiswerk’ (2004) en ‘XO-Status’ (2011) uit.

Na VSOP rich ‘Bolle Tim’ zijn focus op soloprojecten. Onder Walboomers Music brengt hij meerdere projecten uit waaronder ‘De Hoogste Tijd’ (2005), ‘Sfeerbeheer’ met Tomster (2005) en ‘Bloed, Zweet & Tranen’ (2007). II Principe (2011), Oud’ (2021) en Beumers en Tibbert (2022) werden vervolgens gereleased onder VSOP Music.

Tim Beumers toonde niet alleen zijn klasse achter de mic, maar ook op het podium. Zo was deze man als battle-rapper actief en stond hij in 2003 tegenover grote namen in het programma ‘Spitt’. Onder andere Negativ, Baas B en Lange Frans waren zijn tegenstanders waarbij ze elkaar live on stage verbaal afmaakten. In het 4e seizoen van Punchout-Battles hebben we Tim Beumers als jurylid naar voren zien komen.

Los van de tijd in de studio is Beumers ook bekend als jurylid tijdens ‘The Next MC’ in 2013. Hier ontsond de eerste confrontatie tussen Tim Beumers en $KEER&BOO$. Destijds onder zijn naam ‘Deni Sparkdala’ kwam de Limburger langs bij ‘The Next MC’ waar Tim Beumers jurylid was. Echter liep die auditie niet goed af voor $KEER&BOO$. Door Tim Beumerswerd dit moment zelf beschreven als een moment dat ervoor heeft gezorgd dat $KEER&BOO$ een betere rapper is geworden.

Bij 101BARZ is Tim Beumers geen onbekende meer. In 2008 was de rapper al te zien tijdens de Megasessie met o.a. Excellent, Rocks, Adonis, Hef & Turk. In 2010 was Tim tweemaal in de studio aanwezig voor een Zomersessie met VSOP en een solo-sessie. Samen met C2thaC (VSOP) was Tim Beumers in 2014 weer terug bij 101BARZ om wat Barz te komen spitten.

Daar houdt het niet op. Tim Beumers was zelfs te checken bij FunX. Na wat commentaar te hebben op het muziekselectiebeleid en een gesprek met de directeur begon hij als inval-dj. Nadat Lijn 5 overkwam bemoeide Tim zich steeds meer aan de achterkant, waar hij zich bezighield met de marketing en communicatie van FunX. Ook was hij een tijdje columnist voor Morat & Shy. Voor Tim Beumers was de tijd bij FunX een redding geweest voor de liefde van muziek. Hij kon van zijn passie zijn werk maken. Na een aantal jaar stopte de man alsnog bij het radiostation.

Na een moment van nadenken, over wat hij kan en wilt bereiken, zag hij zijn lot in het werken bij de overheid. Hier zag hij dat de overheid weinig verstand had van bij bereiken van jongeren. Voor hem de uitdaging om op het gebied van communicatie en strategie een aantal zaken te gaan verbeteren. Verder toont hij zijn grote passie voor sneakers in ‘De Grote Tim & Tom Sneaker Show’.

Van tegenover elkaar staan bij de audities van ‘The Next MC’ naar samen rappen bij het collectief ‘Rafting Goods’. De paden van $KEER&BOO$ en Tim Beumers moesten elkaar op deze manier kruizen. Nu staan ze naast elkaar om een harde Studiosessie neer te zetten.