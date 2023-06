Get to know: $KEER&BOO$ • Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

'Skeerbabymack', ook wel bekend als $KEER&BOO$ neemt 101Barz mee naar Maastricht voor een kijkje in zijn leven. Hoe ziet een ‘Day in the life’ eruit van de Zuidenaar? Check het woensdag om 16.00 uur!

Al jong begon $KEER&BOO$ met skateboarden. Via deze weg werd hij door skate films en -games geïntroduceerd aan Graffiti en Rap. Hij begon zich steeds meer bezig te houden met Graffiti maar mede door een skate-blessure en aanhoudingen tijdens het taggen is hij volledig voor Rap gegaan.



We kunnen wel concluderen dat $KEER&BOO$ leeft voor muziek. Met meer dan tien projecten op zijn naam is deze man sinds 2017 constant aan het droppen. Hij staat vooral bekend om zijn rauwheid, wat goed terug te horen is in zijn muziek, clips en artworks.



$KEER&BOO$ dropte 6 jaar geleden zijn eerste officiële tape ‘De Lacoste Op M'n Body Zit Vol Met Verf Van Kankertoys Die Ik Ripte Omdat Ze Waren Waar Ze Niet Moesten Komen, Vol. 1’.

In een hoog tempo dropt hij meerdere mixtapes en EP’s waaronder ‘De Polo Op Mijn Body Zit Vol Met Bloed Van Stervelingen Terwijl Ik 8.6 Drink’.

In de zomer van 2019 komt $&B voor het eerst bij Rotjoch langs. Met zijn herkenbare sounds en rauwe rhymes een sessie zoals je van hem kon verwachten.

Nog net voordat 2020 begon dropte $KEER&BOO$ zijn volgende album genaamd ‘Breed & Boos’. De tape is een samenwerking met Berry; een artiest uit Brussel.

We zien $KEER&BOO$ terug bij rapperscollectief 'Krauw Konnekt' en 'Rafting Goods'. 'Krauw Konnekt' bestaat uit Dookie, SKAV, Ntan en $KEER&BOO$. 'Rafting Goods' is een collectief bestaande uit Mike Tibbert, Dookie, Dion Masé, Hairo, Eijer, James, Roelie Vuitton, Tim Beumers, Tenshun, Nosa, Ntan, Drees en dus $KEER & BOO$.



Zijn meest recente werk is de tape 'SLENTER CITY VOL 1: GEEN VRETEN IS GEEN VREDE'. Op de G-unit inspired tape werkt hij samen met vaste producers Yung Umbro en PHiN maar verzorgt hij ook een aantal producties zelf.