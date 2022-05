Get to know: K1D Artikelen • 26-04-2022 • leestijd 4 minuten • 133 keer bekeken • bewaren

Na een periode van twee weken zijn wij dan eindelijk weer terug met een sessie, en wat voor één. Hij is al een tijdje bezig met het maken van muziek, maar nooit eerder was hij te zien bij ons in de studio. Na de release van zijn laatste project: From Belgium With Love, dat zo’n twee weken geleden uitkwam, konden we natuurlijk niks anders dan hem te vragen om een bezoekje te brengen aan zijn noorderburen. We hebben het natuurlijk over K1D! Zijn debuut is morgen te checken, maar eerst stellen we hem nog even aan je voor!

Mocht je K1D niet kennen? Step your game up! De rapper maakt zijn moves vanuit Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen, en dit doet al tijden op een hoog niveau. Jarenlang werd hij bestempeld als wonderkind en die naam wist hij keer op keer waar te maken. Toch gebeurde het tot op heden nog niet om hem in de studio te krijgen, maar daar komt morgen eindelijk verandering in. In België maakt hij al een tijd naam voor zichzelf, maar nu is het ook zijn tijd om hetzelfde te doen bij zijn bovenburen. Ook stond hij al in de voorprogramma’s van grote Amerikaanse namen als; Denzel Curry, Russ, Jazz Cartier, Kirk Night en Rejjie Snow.

Als we een duik nemen in de grote discografie van K1D zien we dat hij binnen no-time al een berg aan muziek heeft uit weten te brengen. Zo’n vijf jaar geleden, in 2017, zien we de eerste singles verschijnen van K1D. Binnen de kortste keren wist hij een naam voor zichzelf te maken. Zo vond ook de Belgische krant: De Standaard. Zij zagen zijn potentie direct en bestempelden hem als een van de grootste belofte van zijn lichting. Een bijzonder iets om te horen, maar niet gek na de release van zijn eerste tape: High Hopes. Dat hij niks wil weten van pauze nemen bewijst hij in datzelfde jaar. Een kleine zeven maanden later brengt hij namelijk nog een korte, 7-track tellende EP, uit. De tape krijgt de naam: Peter Pan Syndrome. Op de tape staat voor de trouwe 101-luisteraar ook een bekende naam. Op het project wordt K1D namelijk op twee van de tracks vergezeld door Woodie Smalls. Naast dat de tape natuurlijk door een Belg is gemaakt, zit er ook een Nederlands tintje aan het project. Zo werd de track ‘Yoshi’ geproduceerd door 808Milli.

K1D weet het tempo door te zetten en vol te houden en brengt in het jaar daarop zijn volgende tape ‘LONELY HOUR(S)’ uit. Het grootste gedeelte van de tape is gemaakt in samenwerking met Chuki Beats. Hem kan je weer kennen van zijn vele legendarische samenwerkingen die hij deed met onder andere Zwangere Guy. Naast dat de tape een ontzettende goede is, doet hij ook iets bijzonders in een van de clips van zijn project. Voor de track ‘Moodswings’ heeft hij namenlijk een samenwerking met een hele bekende Instagram gebruiker. Mocht de naam Uwe Baltner je niks zeggen dan is dat te begrijpen, maar je kan hem kennen als de man die in zijn auto allemaal bekende tracks ging rappen. Naast dat het een leuk is om het te zien in K1D zijn clip, is het marketingtechnisch natuurlijk ook een slimme move geweest.

Het project is een succes en K1D besluit een vervolg te geven aan de serie. Een jaar later komt hij met het tweede deel met de toepasselijke naam: LONELY HOUR(S)2. De tape duurt een kleine zeventien minuten, maar voelt toch als een volwaardig project. Hij doet het grootste gedeelte in zijn eentje, maar wordt op twee nummers toch vergezeld door MAMA. Na de tape wordt het iets rustiger rondom K1D. Niet vreemd natuurlijk na de gekke jaren die hij daarvoor gehad heeft. Naast het releasen van een handjevol singles is het even stiller.

Tot hij twee weken geleden zijn eerste volwaardige project in bijna twee jaar uitbracht. De tape kreeg de naam: ‘From Belgium With Love’. Een dikke 40 minuten viben. Hij weet op rustige beats zijn verhalen en vibe op een perfecte manier over te brengen, maar hij bewijst ook op een trap beat ontzettend goed uit de voeten te kunnen. Het album zorgt voor een ontzettend fijne luistersessie. Het is geen een moment voorspelbaar of saai, maar het blijft je verassen en blijft interessant om te luisteren. Op het project staat hij niet geheel alleen. Hij wordt geholpen door namen als; Mama, Zwangere Guy, Miss Angel en zo nog een aantal namen. Ook Chucki Beats krijgt weer een spot op het project en die weet zijn naam ook weer eer aan te doen.

Na zo een project konden wij niet anders dan hem zo snel mogelijk hier in de studio te krijgen en morgen is het dan eindelijk zover. K1D is eindelijk in de studio te vinden naast Rotjoch. Morgen om 14.00 uur gaan we live en dit wil je gezien hebben. Bel al je homies en zorg dat je morgen klaar zit achter je scherm. Ey!