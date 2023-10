Get to know: K-Trap Artikelen • 05-10-2023 • leestijd 5 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

K-Trap ook wel TRAPO! Rappen op Drill beats en een Trap lifestyle. K-Trap is al sinds 2016 in de game. Onlangs is zijn album 'STRENGTH TO STRENGTH' met Headie One uitgekomen. Niets lijkt hem in meer in de weg te staan.

In 2016 hoorde we voor het eerst van K-Trap. De artiest bracht het nummer ‘Trap Line Bling’ uit, samen met Mischief en als ft. Youngs Teflon. In de clip van ‘Trap Line Bling’ zie je meerdere artiesten voorbijkomen. Zo zie je de groep 67 in de videoclip.

K-Trap groeide op in Zuid-Londen. De artiest begon al met het schrijven van bars toen hij elf jaar jong was. Op zijn computer noteerde hij alles wat in hem op kwam en gebruikte hij toentertijd een software genaamd ‘Mixcraft’ om zichzelf op te nemen. De jongens uit de buurt wisten hiervan en kwamen allemaal bij K-Trap over de vloer om samen hun tracks te maken. In een interview geeft K-Trap aan:“ I’ve always been really into all music. I’m an all-rounder, but rap is where I’ve come from”. Rap was het meest voorkomende genre in de omgeving waar hij opgroeide. Binnen dit genre kan hij zijn verhaal vertellen, maar wil hij ook duidelijk maken dat hij meer dan rap alleen is.



In een interview verteld K-Trap over zijn leven op de ‘streets’. “Wanneer je opgroeit in de Hood, word je snel beïnvloed. Dit lijkt het enige te zijn wat er bestaat”, geeft de Londenaar aan. Tijdens zijn periode in de gevangenis kwam hij tot het besef dat dit leven niet het leven is wat hij wil. Hij geeft aan:“ I’ve always wanted better for myself, even before I went to prison, but going to prison taught me that you’ve got one shot. The game ain’t based on sympathy. I’ve met so many people like me, who are good and clean-hearted, but they’ve made one mistake and had to pay for it for their whole lives”.



Vooral in zijn vroegere muziek neemt K-Trap je mee in zijn leven op straat. Je hoort verhalen over het maken van geld, zijn activiteiten en de Hood. Zijn muziek kan je omschrijven als duister, onheilspellend en eerlijk, op Trap beïnvloede beats.



De eerste solo track bracht K-Trap in 2017 uit. De track ‘David Blaine’ pakte al snel veel streams; De teller staat inmiddels op 2.4 miljoen. Na het droppen van verschillende singles, brengt hij hetzelfde jaar ook zijn debuut mixtape uit. ‘The Last Whip’ telt vijftien nummers waar je K-Trap hoort op Drill type beats. Ook hoor je op de tape verschillende features. Één daarvan is Headie One. Dit lijkt het begin van de samenwerking tussen de twee artiesten.

K-Trap lijkt het goed te doen bij het grotere publiek en zijn naam begint steeds vaker te vallen. Naast het feit dat de muziek in de smaak viel, kon je de artiest ook herkennen aan het dragen van een balaclava. Aan het begin van zijn carrière, was K-Trap één van de weinige, misschien wel de enige, die een balaclava droeg in videoclips. Vooral als main artist. K-Trap is in de UK niet meer weg te denken uit de rapscene. Elk jaar dropt hij een album.



In 2018 kwam de mixtape: ‘The Re-Up’ uit. Op dit album krijg je een iets minder rauwe kant van K-Trap. In het nummer ‘Wild & Winning’ hoor je invloeden van R&B met als ft. Sharna Bass. Een vrouwelijke artiest die met haar R&B vocalen het nummer een geheel maakt. De invloeden van diverse genres hoor je op de gehele mixtape terugkomen.

2019 was het jaar waarin veel gebeurde. Het was het jaar dat de artiest de keuze maakte om zijn gezicht niet meer te bedekken. Voorheen leefde K-Trap in anonimiteit. Hij bedekte zijn gezicht met een balaclava. Naarmate zijn carrière vorderde merkte hij dat zijn jonge fans precies overnamen wat er in zijn raps ter sprake kwam. K-Trap geeft in zijn teksten de harde realiteit weer; het is niet roze kleurig. Door het inzien wat de invloed van zijn muziek was bij zijn jonge fans wilde hij open zijn en beide kanten van dit leven delen. Hij wilde eerlijker over de keerzijde van dit leven zijn. Hiermee begon hij door niet meer in anonimiteit te leven en zijn balaclava achter zich te laten. K-Trap werd ‘menselijker’.



In 2019 dropt K-Trap het album ‘No Magic’. Het album refereert ook naar het einde van het dragen van zijn balaclava, zo staat het er op het album de track: ‘No Mask’ en eindigt het album met de track: ‘Mask Off’. In ‘Mask Off’ rapt hij herhaaldelijk: “Feel to just take this mask off”.

In verschillende interviews deelt K-Trap een bepaalde frustratie. De artiest voelde dat hij enkel alleen werd gezien als Driller, maar hij is meer dan dat. Naarmate de tijd merkte hij een positiever rolmodel te willen zijn. Zo dropt hij in 2020 het album ‘ Street Side Effects’. Op het album neemt hij je in details mee in de highs en lows van het leven. Je hoort de keerzijde van de Trap life. Op de cover van dit album zie je K-Trap voor het eerst zonder balaclava afgebeeld. Het lijkt het officiële eind te zijn, van zijn periode in anonimiteit.

Het genre Trap/Drill gebruikt K-Trap nog steeds. In zijn muziek hoor je de nog steeds duistere en onheilspellende beats. Je herkent meteen dat het K-Trap is door zijn flow in combinatie met de beats. Zo brengt hij in 2021 het album ‘TRAPO’ uit. De naam van het album refereert naar zijn bijnaam. Ondanks het feit dat de nummers in eerste instantie erg duister klinken, deelt hij een bepaalde kwetsbaarheid. Op het album staan twee nummers (Intentions & Fighting), waarin hij rapt over aangetrokken worden in de Trap Life en het narratief te willen veranderen. Het album is een groot succes en wordt uitgebracht onder ‘Black Butter Records’.

In 2022 brengt K-Trap ‘The Last Whip II’ uit. Het vervolg op de allereerste mixtape die hij in zijn carrière uitbracht. Het album telt verschillende features, zoals M Huncho en Krept & Konan. Ook staan er samenwerkingen op het album die we al kennen, zoals Headie One en Youngs Teflon. Elk jaar weet K-Trap je te verassen met zijn albums.

Ook recentelijk bracht K-Trap een album uit. Maar dit was niet zomaar een album. Samen met Headie One brengt hij ‘STRENGTH TO STRENGTH’ uit. De twee artiesten werken al lange tijd samen. Beide spelen ze een grote rol in de Drill rap scene van de UK. Als eerst brengen de twee de single ‘Park Chinois’ uit. Dit werd goed ontvangen bij het grote publiek. Verassend kwamen de artiesten met het nieuws dat het een onderdeel was van een project, namelijk het album. Ook dit album lijkt in de smaak te vallen.

Inmiddels is K-Trap niet meer weg te denken uit de UK scene. Niet alleen in de UK is de artiest een ster, maar bewijst hij ook zijn onmisbaarheid. Vanaf oktober 2023 gaat K-trap op tour en treed hij op in landen als Nederland, Ierland, Zweden, Spanje, Italië etc. Het droppen van het album ‘STRENGTH TO STRENGTH’ en zijn tour is niet alles. All the way from South-London is K-Trap aka Trapo langsgegaan bij Rotjoch om zijn ding te doen.



