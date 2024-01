Get to know: Josylvio

Aankomende vrijdag is de eerste Wintersessie van 2024, deze trappen we af met Josylvio. Hij is inmiddels een veteraan in de scene en komt terug om die echte hiphop-sh*t naar je beeldscherm te brengen. Josylvio is al meerdere keren bij Rotjoch in de studio langsgekomen. Vrijdag is het weer zo ver, maar eerst nemen we je mee terug naar alle keren hiervoor.



In 2016 trapte ‘Van Klasse’ het jaar af met hun Wintersessie, dit was tevens ook de eerste keer dat Josylvio te zien was in de studio bij Rotjoch. Tijdens de Wintersessie hoorde je artiesten als Esko, Josylvio, Hans Grants (beter bekend onder de naam ‘Hansie’) en Rafello en brachten ze samen hitte voor de koude wintertijd. Josylvio maakte indruk en kwam later in 2016 terug voor een solo sessie.