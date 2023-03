Get to know: Johnny Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Over Johnny is er nog niet zoveel te vinden, dus tijd om hem beter leren kennen. Begonnen als studiomanager voor Rich2Gether staat Johnny nu in de 101Barz studio voor zijn eerste solo-Wintersessie. Bekend van de rapformatie Rich2Gether, die de afgelopen tijd hits uitbrachten zoals ‘Velletjes’ en ‘Wat regel je’. Ook kan je Johnny kennen van zijn 'Steegrap' op Tiktok en Instagram, waar hij in een steeg staat en bars dropt binnen een minuut.

Johnny verteld tijdens Get To Know (die je op tiktok en insta kan bekijken) dat de Amsterdammer begon als studiomanager voor Rich2Gether. Hier werd hij door onder andere BKO aangespoord zelf in de studio te staan. In September 2021 bracht Johnny samen met BKO en Kreeps de track ’4x4’ uit, names Rich2gether. Deze zomer tune is het begin van zijn muziekcarrière.

In het begin van de zomer van 2022 komt nummer ‘Timeless’ uit samen met NAVI. In de videoclip krijgen we een kijkje in de omgeving van beide artiesten.

In de zomer van 2022 brengt Johnny het nummer ‘5 jaar’ uit. Op deze single levert BKO een bijdrage. Niet veel later is Johnny met frisse beats en vol energie te zien, samen met Jhorrmountain, Boat en BKO members van Rich2gether in de studio voor een zomersessie.

Eind 2022 begint Johnny met ‘Steegrap’. In dit concept dropt hij barz in de steegjes van, voornamelijk, Amsterdam en brengt hij je de verhalen van de straat. 'Steegrap' zal tevens de naam zijn van zijn aankomende album zijn, verteld hij. Johnny kondigt aan dat deze op 31 maart uitkomt.

Een paar maanden later brengt Johnny een nummer uit samen met Demarre genaamd ‘23:22’. In de videoclip nemen de artiesten je mee voor een kleine inkijk in hun dag. Van hun werk tot aan de studio.