Get to know: Jama MW & Jea

Het representen van de buurt gebeurt veel binnen HipHop. Zo doet de één er naar refereren in zijn naam of wordt er herhaaldelijk over de plek gesproken. De trots van waar je vandaan komt hoor je veel terug. Jama MW & Jea komen uit Molenwijk, Den Haag. Hier refereert Jama ook naar in zijn naam. De MW staat namelijk voor: ‘Molenwijk’. Molenwijk valt onder het stadsdeel Laak. Maar volgens de broers spreek je daar niet over. “Je komt gewoon uit molenwijk, klaar”.



In het 101Barz item, waar de broers worden geïntroduceerd door Kingsize, geeft de WW-frontman aan dat de broers in heel veel opzichten identiek denken. Dit lijkt logisch voor een tweeling maar is zeker niet vanzelfsprekend. Dat ze tweeling zijn hoor je terug in de muziek. De chemie tussen de twee is te horen. In de tracks hoor je dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar precies aanvullen waar nodig. Dit maakt elke track compleet en bijzonder. Naast het feit dat het samen maken van muziek goed werk, zijn Jama MW & Jea ook heel anders. Ze hebben hun eigen identiteit.



Sinds 2021 droppen de broers onder de naam Jama MW & Jea en komen ze met de track ‘Smoke’. Wederom hoor je de Hagenezen rappen over de traplife op een onheilspellende drill/trapbeat. Ook in deze track hoor je een S/O naar Molenwijk, “Als ze vragen waar ik ben, zeg ik je BMW geen Bempie. Ben in molenwijk.”.