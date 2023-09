Get to know: Gianski Artikelen • 13-09-2023 • leestijd 4 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

Jongen van de straat die glijmuziek maakt. Gianni Arifi beter bekend als Gianski. De Kroatisch-Nederlandse artiest die vanaf jongs af aan bezig is met het maken van muziek. Zijn roots zijn de beginwortelen voor zijn liefde voor muziek. Gianski is een jongen uit de buurt, een echte volkstijger.



Al op vroege leeftijd is Gianski bezig met het maken van muziek. Zowel het schrijven van teksten als het maken van beats. De artiest werd van jongs af aan al meegenomen naar plekken waar muziek centraal staat. Zo neemt zijn neef Naf hem mee naar onder andere een concert van Opgezwolle. Een goede plek om Nederlandse Hiphop van dichtbij te zien.



Gianski begon als producer en beatmaker. In een interview laat de artiest weten zijn inspiratie te halen uit diverse genres. Zo spreekt hij over ‘Ethiopische Soul’ en ‘Poolse Jazz’ en het gebruiken van deze invloeden. Later werden de kunsten van het maken van beats uitgebreid met het schrijven van teksten.



Tijdens Gianski’s tijd op de audiovisuele productieschool, leert hij verschillende mensen kennen. Zo wordt er af en toe gespijbeld om naar de studio te gaan. Het eerste nummer dat Gianski uitbrengt is: ‘Fok Jullie’. Samen met Bolle en Vice Vic staat hij op deze track die in 2013 uitkomt. Een ruwe pokoe waar je bij de intro al wordt meegenomen in een verhaal.



Eerste track Fok jullie (2013)

Naast ‘Fok jullie’ blijft Gianski in diezelfde sound nummers droppen. In 2015 brengt de artiest het nummer ‘Baby’ uit. In deze track hoor je ontstaan wat je nu veelal kent van Gianski. Je hoort invloeden van artiesten als Ja Rule en 50Cent. De sound veranderd van oldschool Hiphop naar zwoele Hiphop. Het begin van Gianski's eigen genre: Glijmuziek.



Baby (2015)

Tijdens het opgroeien in de Spaandammerbuurt in Amsteram-West komt de artiest genoeg in aanraking met de Amsterdamse volkszang, beter bekend als liedjes met eerlijke teksten over het leven.



Het leven van Gianski had een moeilijke start. Op jonge leeftijd wordt de artiest ziek en verliest hij zijn oog. In een interview zegt Gianski: “Onbewust neem je de pijn mee, ook al ben je jong”. Hij doelt op het feit dat je intern altijd moeilijke zaken met je meedraagt, ook al heb je het niet bewust meegemaakt. Het praten over kwetsbare onderwerpen is een goed voorbeeld wat je ook terug hoort in zijn muziek.



Zo is André Hazes een grote inspiratie voor Gianski. Hazes laat zien dat het cool is om emotioneel te zijn. Dit hoor je dan ook zeker in de muziek van Gianski. De artiest stopt volksmuziek in een nieuw jasje waar zijn eigen sound uit ontstaat.



In 2018 dropt Gianski zijn eerste album: ‘Zonder Jou Was Het Nooit Gelukt’. Het album staat vol met tunes waar de liefde centraal staat. Het album laat het talent van Gianski zien en je hoort naast rap, ook zijn zangtalenten. Op eerlijke wijze neemt Gianski je mee in de kwetsbaarheid die bij liefde komt kijken.



Eerste Album. Zonder Jou was het nooit gelukt (2018)

Gianski blijft maar droppen en dropt in 2019 twee albums. Eerder wordt er gesproken over zijn ‘Glij’ sound. Op het album ‘Waterpark’ neemt hij je mee het waterpark in. Je glijdt van de ene track naar de ander. Ook dropt de artiest het album ‘Poncho’, waarop je direct hoort dat het Gianski is.



Het eerste nummer op het album ‘Poncho’ is een kwetsbaar en open nummer. De eerlijkheid staat centraal, je hoort over zijn verleden, het soms misplaatst voelen en het verliezen van zijn oog, maar hoor je ook dat het allemaal wat meer op zijn plek valt. Zo hoor je in het nummer: “Eén oog, zie wat minder, maar toch meer als de meeste”.



Poncho (2019)

Na elk jaar tunes uitbrengen, dropt Gianski in 2023 wederom een album. Op dit album hoor je dat hij meer innerlijke rust heeft gevonden. Gianski bedankt de mensen om hem heen en hoor je wederom zijn eerlijkheid. Gianski weet je verhalend mee te nemen in zijn muziek. Op het album staan verschillende featurings. Zo hoor je artiesten als: Adje, Mael, Jeroen Antoine en meer. ‘Aan het einde van de rit’, is een album met een goud randje.



Nieuwste album. Aan het einde van de rit (2023)