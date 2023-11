Get to know: Ganja-Inc Artikelen • Gisteren • leestijd 4 minuten • 149 keer bekeken • bewaren

Deze vrijdag komt Ganja-Inc langs bij Rotjoch in de studio. Ganja-Inc is een platform voor Antilliaans talent. In 2017 waren ze voor het eerst te gast en brachten ze artiesten als: Lens, Devi Dev, Lil Homie, F Kings en Tru G met zich mee. Inmiddels zijn we zes jaar verder en brengt Ganja-Inc deze keer Jack Dongs, J Brown, Shan-D, Ellaman, Gio Boosie, Yeyo Sossa, Trop, Hector en HDS.



Jack Dongs

Jack Dongs heeft inmiddels drie tracks online staan. Zijn roots hoor je terug in de muziek, zo rapt Jack Dongs op elke track in het Papiaments. In 2022 kwam er een Cypher online, hier hoorde je voor het eerst van de artiest. Op een drill beat komt hij ijskoud. Begin dit jaar dropt Jack Dongs de track ‘Kibra Nan’. De track heeft een drill type beat en samen met de videoclip geeft het een grimmige sfeer. Later dit jaar released hij de track ‘Break Mi’ samen met iGi en Ontje.

J Brown

J Brown, de Spaanstalige artiest uit Cartagena, Colombia is al vanaf 2019 bezig met muziek. Sinds 2022 dropt hij ook muziek onder Ganja-Inc en werkt hij meer samen met andere Antilliaanse artiesten. Vorig jaar zomer kwam de track ‘Maldat’ online. Deze telt momenteel meer dan één miljoen aan streams. Samen met Mosta Man, Boechi en Nai staat hij op deze track. Je hoort Spaanse en Antiliaanse invloeden; Iets dat het nummer een interessant geheel maakt. Het laatste nummer van J Brown is ‘Flow Karu’. Wederom is dit een samenwerking met Mosta Man. De twee lijken goed samen te werken. Ook vind J Brown zijn weg naar Nederland en zie je op Instagram de artiest chillen met Kempi. Of hier muziek uit gaat komen is niet bekend.

Shan–D

Shan–D is al sinds 2013 in de game. Elf jaar geleden deed hij mee met het programma ‘The Next MC’ en kwam hij tot de halve finale. In 2016 zag je Shan-D tijdens een Zonamo sessie samen met Mittamouse. Het leek even stil te zijn maar in 2018 dropt Shan-D zijn eerste track ‘Wil Het Maken’. Hij vertelt over zijn jeugd, familie en verdere leven. In 2023 komt hij samen met Yedi met het album ‘Golden Duo’. De Surinaamse en Antilliaanse roots van Shan-D hoor je terug op het album.

Ellaman

Ellaman is nieuw in de game. Momenteel staan er twee nummers van de artiest online. In de track ‘Oh No’ laat hij je kennis maken met wie EllaMan is en neemt hij je verhalend in de derde persoon mee in zijn leven. Diezelfde dag dropt EllaMan de track ‘The Same’ met als featuring Trop. Op beide tracks rapt de artiest in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Gioboosie

Gioboosie is ook bekend onder de naam ‘Sangre Galileaa’. In 2017 kwam zijn eerste track ‘Kuaresma’ samen met Nunski Savage uit. Het leek even stil te blijven maar in 2022 weet Gioboosie de luisteraar te verassen met nieuwe muziek. Zo verschijnt hij in een cypher waar hij op een drill/trapbeat rapt. In augustus released Gioboosie onder Ganja-Inc de track ‘Mama Tambien’, het nummer begint met een reggae sound maar al snel veranderd de beat naar onheilspellende trap/drill. De nieuwste track van de artiest is ‘Loko’, waar je zang en rap samen hoort komen.

Yeyo Sossa

Yeyo Sossa is een bekende naam. De artiest van Curaçao heeft al redelijk wat hits gescoord. In 2019 dropt hij één van zijn eerste tracks en scoort al snel over de 3 ton aan views op Youtube. Het jaar 2019 lijkt het begin van Yeyo Sossa’s succesvolle carrière. De streams blijven oplopen en valt op bij andere grote artiesten. In 2021 dropt de Antiliaan samen met Rich Kalashh de track ‘Konbin’ en werkt hij samen met Sevn Alias voor Sevn’s ‘Six Summers’. De studio van 101Barz is geen onbekend terrein voor Yeyo Sossa. In 2022 kwam hij langs voor zijn eerste wintersessie. Later dat jaar dropt hij onder Ganja-Inc zijn debuutalbum genaamd ‘Girls (Fe t’e Viktoria).

Trop

Trop kun je kennen sinds 2018. Trop komt met zijn eerste solo track ‘Recognize’ en kent hierna geen stoppen. Elk jaar weet hij tracks te droppen en werkt hij samen met verschillende artiesten. In 2020 staat hij samen met Boechi op ‘Grind’. De video van deze track staat inmiddels op 3 ton aan views. De nieuwste single van Trop is ‘Wauw’. Zijn flow en de beat zorgen ervoor dat de luisteraar niet stil kan zitten.

Hector Nazza

Hector Nazza hoor je veelal in het Spaans rappen. In zijn muziek hoor je Caribische, Latin en R&B invloeden. Hij werkt veel samen met Spaanstalige artiesten maar in April 2023 dropt hij samen met Mosta Man de track ‘Kandela’. Wederom klinken deze twee invloeden goed samen. Naar verwachting komen er meer tracks online met de combinatie van Spaans en Papiaments.

HDS

HDS dropt als eerste track ‘Mama Ta Pray’. in het nummer lijkt hij een eerbetoon te doen naar zijn moeder. Op kwetsbare wijze geeft HDS je een introductie van zijn omgeving en zijn leven. HDS heeft een melodieuze flow en maakt ook gebruik van zang. Dit hoor je in veel nummers terug. In 2020 kwam het nummer ‘Softy’ uit. Hier hoor je hem in het Nederlands rappen. Iets wat je nog niet eerder hoorde van de artiest. In 2021 dropt de HDS zijn debuutalbum genaamd ‘Real’. Je hoort dat hij het is door veelal de flow, rap en zang. Het nieuwste project van HDS bracht hij vorige maand uit, een EP genaamd ‘Recuperando’.