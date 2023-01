Get to know: FARAO

101Barz is altijd op zoek naar de nieuwste en meest veelbelovende talenten. Eind vorig jaar brachten we een bezoekje aan Rozenburg, om kennis te maken met Brokezart. Nu hebben we weer nieuw talent dat we aan jou willen voorstellen. Maak kennis met de volgende Next Up: FARAO! Leer de Amsterdammer alvast beter kennen en check aankomende woensdag om 16.00 uur zijn item op het 101Barz-kanaal.



FARAO, echte naam Mohsin Elwan, is een artiest uit Amsterdam en is van Egyptische komaf. De jonge rapper liet in juli zijn naam voor het eerst gelden in de Nederlandse Hiphop-scene met zijn release: ‘CityBoy Anthem’, geproduceerd door PAAV. FARAO toont gelijk zijn energie en laat zien unieke flow horen in de bijhorende videoclip.